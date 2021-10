Polsat Box Go zaprasza na serial kryminalny „Cień”

Polsat Box Go rozszerzył swoją ofertę o nowy serial kryminalny premium w reżyserii Mariusza Wojaczka. Cień to historia byłego policjanta, który sfingował własną śmierć, aby móc samotnie wymierzać sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie zawiódł system śledczy i sądowniczy.

„Cień” składa się z 13 odcinków. Każdy z nich to inna, wciągająca historia. W rolę samotnego bohatera, byłego oficera CBŚ, przywracającego ofiarom spokój, wcielił się Krystian Wieczorek („M jak Miłość”, „Komisarz Mama”, „Czas honoru”, „To nie koniec świata!”). W prowadzeniu własnych dochodzeń i monitorowaniu świata przestępczego pomaga mu młoda hakerka z przeszłością o pseudonimie „Szczur”, grana przez Malwinę Buss („Rysa”, „Róża”, „Najlepszy”, Belfer”). W wyniku ich działalności na jaw wychodzą szokujące fakty w sprawach z pozoru już wyjaśnionych, które niszczą życia osobiste albo rujnują kariery. Tytułowy „Cień” znajduje się na celowniku policji. Do odkrycia jego tajemnicy wyznaczono błyskotliwą podkomisarz Edytę Wójcik (Dagmara Bąk znana m.in. z: „Rysy”, „Chce się żyć”, „Watahy”, „Czasu honoru”) i młodszego aspiranta Mikołaja Małeckiego (Krzysztof Kwiatkowski, znany m.in. z takich tytułów jak: „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „M jak miłość”, „Pierwsza miłość”, „Hotel 52”). Kto jest ofiarą, a kto prześladowcą można sprawdzić wyłącznie w serwisie Polsat Box Go.

Produkcja dostępna jest tylko dla użytkowników serwisu Polsat Box Go, w pakiecie Polsat Box Go Premium. Cena pakietu wynosi 30 zł za 30 dni. Serial można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl, a także w aplikacji: na urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS), w telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV oraz dekoderach.

Serial wyprodukowała ATM Grupa. Reżyserem jest Mariusz Wojaczek („Policjantki i Policjanci”, „Malanowski & Partnerzy, „Sprawa Bulskiego”). Za scenariusz odpowiadają m.in.: Andrzej Śliwak („Pielęgniarki”, „Policjantki i policjanci”, „Pierwsza miłość”), Robert Miękus ("Klan", „Ojciec Mateusz", „Komisarz Alex", „1920. Wojna i miłość"), Monika Trzósło („Kod genetyczny”, „Szkoła”, „Szpital”, „Prawo Agaty”, „Detektywi”) i Bartłomiej Smolak („Prosto w serce”, „Na ratunek 112”, „Szpital dziecięcy”).

W pakiecie Polsat Box Go Premium, oprócz najnowszych seriali premium, takich jak „Cień”, „Osaczony”, „Układ” czy „Mecenas Porada”, widzowie znajdą tysiące filmów i programów dla każdego, kinowe hity (wybrane tytuły także w jakości 4K, w tym: „Parasite”, „Paddington 2” i „Ślicznotki”), najlepsze polskie i zagraniczne seriale, produkcje Telewizji Polsat przed premierą w telewizji (np. „Kuchnia”, „Przyjaciółki”, „Komisarz Mama”), ponad 100 kanałów TV oraz bogatą bibliotekę bajek i rozrywki, a wszystko to bez reklam. Pakiet włącza również opcję "pobierz", która pozwalającą na zapisywanie wybranych plików na urządzeniach mobilnych i oglądanie ich offline.

