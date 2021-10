Wielkie zmiany w Plusie i Polsacie – zyskujemy na nich wszyscy

Polsat i Plus to marki, których nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. W tym roku obydwie przeszły dużą metamorfozę. Do tego nowa marka Polsat Box zastąpiła znany milionom abonentów Cyfrowy Polsat, a serwis Polsat Box Go – Iplę i Cyfrowy Polsat Go. Dlaczego powinno nas to interesować? Bo to nie tylko lifting logotypów – to także zmiany w ofertach, z którymi wiążą się liczne korzyści dla klientów.

Też macie ostatnio takie dziwne wrażenie, że coś się zmieniło? Że zieleń na witrynie lokalnego salonu Plusa zrobiła się jakaś taka bardziej zielona, a słońce w logo Polsatu ma jakiś inny kształt? No i gdzie się podział Cyfrowy Polsat? Mam dla Was dobrą wiadomość: nie, nie zwariowaliście. A nawet dwie dobre wiadomości, bowiem nowe logotypy to tylko jeden z elementów szeroko zakrojonej kampanii rebrandingowej, która ma zwracać uwagę na zachodzące w tych firmach zmiany. A dlaczego warto się tymi zmianami zainteresować? Bo wszyscy możemy na nich zyskać.

Plus z impetem wszedł w epokę 5G

Nowe logo Plusa można już od jakiegoś czasu zobaczyć na witrynach salonów firmowych oraz stronach internetowych operatora. Nowa identyfikacja wizualna w swoich założeniach ma być spójna z pozostałymi markami w Grupie Polsat Plus oraz symbolizować wyznawane przez firmę wartości: innowację, rozwój oraz troskę o środowisko i lepsze życie. Co jednak bardziej istotne, nowe logo sygnalizuje wejście w kolejny etap rewolucji, zapoczątkowanej przez Plusa w zeszłym roku.

Mowa rzecz jasna o wprowadzeniu na polski rynek łączności 5G. Plus jako pierwszy z polskich operatorów zaproponował nową technologię swoim klientom i do dziś najskuteczniej udało mu się zaprezentować drzemiący w niej potencjał. Internet mobilny szybki niczym światłowód? Tak, nie ma w tym żadnej przesady. Sprawdziliśmy to. Wielokrotnie. I za każdym razem byliśmy pod olbrzymim wrażeniem możliwości 5G Plusa.

I tak, to jest prawdziwa rewolucja. Choć w kontekście wdrażania 5G jesteśmy jeszcze na początku drogi i wiele się jeszcze tutaj wydarzy, to już dziś otwiera ona nowe możliwości przed milionami użytkowników. Na drodze tej rewolucji Plus jest o krok przed konkurencją. Wynika to w znacznej mierze stąd, że poszedł inną drogą niż reszta polskich operatorów i zdecydował się na wydzielenie na potrzeby 5G odrębnego pasma, zamiast udostępnienia pasma współdzielonego z LTE. Z perspektywy czasu widać, że decyzja taka zaprocentowała, a korzyści z tego tytułu widzimy wszyscy – głównie po prędkościach transferów.

5G zmienia reguły gry. Teraz nie jesteśmy już uwiązani do kabla (tudzież światłowodu), a szybkim Internetem możemy cieszyć się gdziekolwiek jesteśmy. Oczywiście „wszędzie” oznacza miejsca objęte zasięgiem 5G. Tych jednak ciągle przybywa. W sieci Plus mówimy już o niemal 500 miejscowościach z dostępem do nowego standardu łączności albo – jeszcze bardziej obrazowo – o ponad 15 milionach osób, które w każdej chwili mogą z niego skorzystać (to ponad 40 procent mieszkańców Polski!). Niezły wynik, biorąc pod uwagę, że raptem rok temu cieszyliśmy się z uruchomienia pierwszych stacji bazowych.

Polsat – ulubione kanały zawsze pod ręką

Telewizja Polsat towarzyszy Polakom już od blisko 30 lat, dostarczając ulubionych filmów, seriali, a także treści o charakterze informacyjnym oraz sportowym. O jej roli na polskim rynku mediów – a poniekąd także w naszych życiach – niech świadczy to, że dziś Polsat to już nie tylko jeden kanał o charakterze ogólnym, ale cała grupa, na którą składa się niemal 40 stacji tematycznych. W ramach kampanii rebrandingowej 24 z nich także doczekało się nowych, wizualnie spójnych logotypów.

Oprócz tego jednak szykuje się jeszcze jedna, znacznie bardziej istotna zmiana. Od teraz bowiem kultowe programy, seriale i inne produkcje Telewizji Polsat będą na wyciągnięcie ręki widzów. Wszystko za sprawą Polsat Go, czyli nowej platformy VoD oferującej bezpłatny dostęp do wybranych treści telewizji za pośrednictwem Internetu. Mamy pod ręką smartfona albo laptopa? W takim razie w każdej chwili możemy obejrzeć odcinek ulubionego serialu albo ostatnie wydanie wiadomości. Z reklamami, lecz bez zobowiązań i bez ukrytych kosztów.

Polsat Box – cyfrowa telewizja w najlepszym wydaniu

W ramach szeroko zakrojonej metamorfozy Cyfrowy Polsat przeobraził się w Polsat Box. Mamy więc nową nazwę i logo, ale jedno się nie zmieniło: szeroka oferta. W ramach Polsat Box klienci mogą mieć dostęp do nawet 150 kanałów TV i to na trzy różne sposoby: w formie telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej OTT.



Wszystko to dostępne jest w formie wygodnych pakietów z cenami zaczynającymi się już od 20 zł miesięcznie. Co więcej, każdy taki pakiet możemy rozbudować o kanały premium. To opcja atrakcyjna przede wszystkim dla kinomanów oraz fanów sportu, na których czekają m.in. pakiety FilmBox, HBO, Eleven Sports, Ekstraklasa czy Polsat Sport Premium (z rozgrywkami Ligi Mistrzów UEFA). Rodziny mają także do wyboru w każdej technologii pakiety z kanałami dla dzieci.

Dostęp do tych wszystkich treści uzyskamy m.in. za pomocą nowego dekodera polsat box 4K. To nowoczesne urządzenie, naszpikowane praktycznymi rozwiązaniami, takimi jak pilot Bluetooth czy funkcja DUO, pozwalająca przełączać się miedzy sygnałem z anteny satelitarnej i telewizji kablowej IPTV. No i najważniejsze – możemy bez problemu odbierać treści w najwyższej jakości 4K, których paleta została rozszerzona o cztery nowe kanały.

Polsat Box Go – najlepsze treści dla najbardziej wymagających

Olbrzymie zmiany dotknęły też popularną platformę Ipla oraz aplikację Cyfrowy Polsat Go, która… cóż, zniknęły z rynku. Nie ma natomiast sensu rozpaczać, ponieważ ich miejsce zajął Polsat Box Go, czyli nowy serwis VoD oferujący dostęp do treści premium. Na jego użytkowników czekają najlepsze filmy, seriale oraz ponad 120 kanałów telewizyjnych online z oferty Polsat Box.

Nowa usługa powinna zainteresować także miłośników sportowych emocji, z myślą o których przygotowano pakiet Polsat Box Go Sport. Obejrzymy dzięki niemu m.in. mecze Ligi Mistrzów UEFA, PKO BP Ekstraklasy, ligę hiszpańską, włoską i francuską, wyścigi Formuły 1, żużel czy popularne gale bokserskie. Łącznie kilkadziesiąt godzin najważniejszych wydarzeń na żywo każdego miesiąca, wszystko dostępne w jednej wygodnej aplikacji. Treści są dostępne bez reklam, a główne pakiety w promocyjnych cenach 30zł/mies. (pakiet Polsat Box Go Premium) i 40 zł/mies. (Polsat Box Go Sport).

A skoro o aplikacji mowa, ta dostępna jest na urządzeniach z iOS i Androidem (także na smartfony Huawei) oraz większość telewizorów z systemami Smart TV. Dostęp do usługi uzyskamy także za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Mówiąc krótko, ulubione treści możemy oglądać zawsze i wszędzie – wystarczy, że mamy dostęp do Internetu.



Jak widać zmiany w Grupie Polsat Plus to nie tylko nowe logotypy – to znacznie więcej. Na klientów czeka odświeżona oferta oraz zupełnie nowe sposoby na dostęp do ulubionych treści. To ewolucja, na której zyskujemy wszyscy.

