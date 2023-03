Polsat Box Go pokaże nowy serial. Premiera w Dzień Kobiet

Rodzinna tragedia, podwójne życie oraz tajemnice to tematy wokół których zbudowany jest serial Bracia. Pierwszy odcinek zostanie udostępniony 8 marca na platformie Polsat Box Go. Kolejne odcinki trafią tam w każdą środę.

„Bracia” to serial pełen rodzinnych tajemnic, niespodziewanych okoliczności i wyrazistych postaci. Wychowani w jednym domu, ale całkiem różni od siebie bracia wybrali w dorosłym życiu własne drogi. Na decyzje każdego z nich wpływ miało wychowanie przez nadopiekuńczą matkę i nieobecnego, zajętego interesami i własnym życiem krytycznego ojca. Teraz stają w obliczu tragedii, która rozpocznie ciąg nowych zdarzeń i problemów. „Bracia” to świat pokazany z różnych męskich perspektyw – jest rywalizacja i konflikty, są dylematy i trudne wybory oraz ważne dla braci kobiety – matka, żony, przyjaciółki i kochanki.

Dwunastoodcinkowy serial wyreżyserował Maciej Migas („Oda do radości”, „Układ”, „Tatuśkowie”, „Żyć nie umierać”), za adaptację scenariusza odpowiadają Mirosław Bork, Ida Bork-Buszkowska i Aneta Głowska. Muzyka – Patryk Kumór („Heaven in Hell”, „Dziewczyny z Dubaju”, „Mały Zgon”, „The End”) i Dominik Buczkowski („Heaven in Hell”, „Dziewczyny z Dubaju”, „Kolejna 365 dni”, „365 dni: Ten dzień”).

W produkcji wystąpiła gwiazdorska obsada, w tym Jan Frycz („Gierek”, „Osiecka”, „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Lokatorka”), Piotr Stramowski („Pokusa”, „Miłość na pierwszą stronę”, „Tatuśkowie”, „Bad Boy”), Mateusz Kościukiewicz („Gorzko, gorzko!”, „Wszystko, co kocham”, „Twarz”, „Matka Teresa od kotów”), Damian Kret („Najlepszy”, „Belfer”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”, „Drogi wolności”), Nikodem Rozbicki („Rodzina na Maxa”, „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”, „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”, „Sexify”), Katarzyna Gniewkowska („Nieruchomy poruszyciel”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Czas Honoru”, „Szpilki na Giewoncie”), Dorota Landowska („Brokat”, „Zupa nic”, „Zabawa zabawa”, „Generał Nil”), Agnieszka Sienkiewicz-Gauer („Przyjaciółki”, „Ile waży koń trojański?”, „Yuma”, „M jak miłość”), Dominika Kachlik („To nie ze mną”, „O mnie się nie martw”, „Wojenne dziewczyny”, „W rytmie serca”), Anna Smołowik („Rodzina na Maxa”, „Podatek od miłości”, „To musi być miłość”, „Miłość do kwadratu”) i Aleksandra Grabowska („Brokat”, „Belfer”, „Kobiety mafii 2”, „Broad Peak”).

Serial „Bracia” powstał na zlecenie Telewizji Polsat, a jego producentem wykonawczym jest MWM Media.

Jak obejrzeć „Braci” w Polsat Box Go?

Pierwszy odcinek serialu można oglądać już 8 marca tego roku w Polsat Box Go. Kolejne będą pojawiały się w pakiecie Polsat Box Go Premium w środy. Tytuł ten będzie można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

