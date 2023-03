Polsat Box Go pokaże serial „Sługa Narodu”. W oryginale grał Zełenski

W Polsat Box Go będzie można oglądać wszystkie odcinki nowego polskiego serialu – „Sługa Narodu”. Powstał on na bazie ukraińskiego pierwowzoru, w którym główną rolę grał Wołodymyr Zełenski, obecny prezydent Ukrainy.

Oryginalny, ukraiński serial „Sługa Narodu” z 2015 roku to szczególna produkcja. Główną rolę zagrał w nim obecny prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, gdy rozwijał swoją karierę jako aktor, zanim jeszcze wszedł do świata polityki. Co więcej, Zełenski właśnie dzięki temu serialowi zdobył ogromną popularność wśród Ukraińców, a „Sługa Narodu” (ukr. Слуга народу) to nazwa partii, którą założył w 2017 roku i z którą wygrał wybory, tak jak w serialu. Ugrupowanie to dziś jest największą siłą w ukraińskim parlamencie.

Od soboty, 4 marca br. tylko w Polsat Box Go będzie można oglądać wszystkie odcinki nowego polskiego serialu „Sługa Narodu”, który powstał na bazie ukraińskiego pierwowzoru. Jest to już całkiem polska produkcja, z polskimi aktorami, jak Marcin Hycnar, Krzysztof Dracz, Danuta Stenka, Dorota Kolak, Sławomir Orzechowski, Magdalena Popławska, Hanna Konarowska-Nowińska, Wojciech Wysocki, Mirosław Zbrojewicz i Krzysztof Stelmaszyk.

Sługa Narodu – o czym jest serial?

„Sługa Narodu” to satyryczna opowieść polityczna, w której wybory prezydenckie wygrywa intelektualista rozmiłowany w postaci brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, ceniony nauczyciel i dobry człowiek – Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar).

Pewnego dnia w rozmowie z kolegą Ignacy wygłasza płomienną i bardzo niecenzuralną tyradę na temat sytuacji w kraju. Jeden z uczniów nagrywa to zdarzenie i wrzuca film do sieci. W jednej chwili wystąpienie staje się hitem internetu, a Konieczny – bohaterem.

W wyniku zbiegu okoliczności i intrygi polityków wygrywa wybory prezydenckie i zaczyna sprawować urząd. Rezygnuje z rezydencji, limuzyny i służby, a jego przywiązanie do prostego życia zaowocuje wieloma komicznymi sytuacjami.

Produkcja powstała na licencji ukraińskiej. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiadają Okił Khamidov i Maciej Bieliński. Serial powstał na zlecenie Telewizji Polsat, a jego producentem jest Polot Media. Sezon składa się z 24 odcinków.

Jak obejrzeć „Sługę Narodu” w Polsat Box Go?

W Polsat Box Go serial od razu będzie dostępny w całości. Premiera będzie miała miejsce 4 marca w pakiecie Polsat Box Go Premium. „Sługę Narodu” będzie można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

Źródło zdjęć: Polsat