Play wyłączy to z końcem lutego. Użytkownicy będą musieli zmienić przyzwyczajenia

Czym jest TV GO?

TV GO to platforma streamingowa umożliwiająca abonentom UPC Polska oglądanie telewizji na urządzeniach mobilnych i Smart TV. Usługa powstała na bazie serwisu UPC TV GO i została zintegrowana z ofertą Play po przejęciu sieci kablowej UPC. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z kanałów telewizyjnych i treści na żądanie, zgodnie z wykupionym pakietem.

Co się zmieni po lutym 2025 roku?

Przedłużenie działania usługi TV GO oznaczało, że abonenci mogli korzystać z niej na dotychczasowych zasadach. Jednak 1 marca 2025 roku Play planuje całkowite wyłączenie TV GO i zastąpienie go serwisem Play Now, o czym przypomniały WirtualneMedia.pl. Nowa aplikacja ma pozwolić użytkownikom na dostęp do tych samych kanałów i treści, ale w ekosystemie Play.

Zmiana ta jest częścią większej strategii unifikacji usług po fuzji Play z UPC. Proces ten obejmuje także wycofanie dekodera TV 4K Box, który nie jest kompatybilny z rozwiązaniami technologicznymi Play. Klienci, którzy dotąd korzystali z TV GO, będą mogli logować się do Play Now za pomocą swojego numeru klienta.

Migracja do Play Now – czy będą problemy?

Pierwsze doświadczenia użytkowników wskazują, że proces przejścia na Play Now może wiązać się z pewnymi niedogodnościami. Wśród zgłaszanych problemów pojawiały się błędy w uprawnieniach – część kanałów działała także w sieciach innych operatorów, a inne były blokowane. Operator stopniowo rozwiązuje te kwestie, jednak należy spodziewać się, że w okresie migracji mogą wystąpić pewne trudności techniczne.