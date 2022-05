Play odkodował pakiet z 11 kanałami. Za darmo dla wszystkich

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Play odblokował w swoich usługach telewizyjnych PLAY NOW i PLAY NOW TV pakiet z aż 11 kanałami. Choć są to treści dla najmłodszych, operator zachęca, że mogą z nich korzystać za darmo wszyscy chętni.

Play odkodował pakiet Kids. Z okazji Dnia Dziecka od dziś będzie dostępny on dla wszystkich użytkowników PLAY NOW i PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX. Z promocji można korzystać do 5 czerwca, bez dodatkowych opłat, otrzymując dostęp do 11 kanałów oraz treści VOD.

W skład pakietu wchodzą kanały emitujące znane bajki i programy edukacyjne, takie jak:

Psi Patrol na kanale Nick Jr.

Tomek i przyjaciele na kanale Boomerang

Bing na kanale MiniMini+

Pozostałe kanały z pakietu to: Nickelodeon, Cartoon Network, teleTOON+, CBeebies, POLSAT JimJam, Baby TV, ducktv oraz Da Vinci.

Osoby, które po 5 czerwca będą chciały dalej oglądać treści z pakietu Kids, będą mogły skorzystać z okresu próbnego przez 30 dni, po tym okresie cena to 10 zł miesięcznie.

PLAY NOW to usługa, która zapewnia dostęp do kanałów telewizyjnych oraz filmów, seriali, programów rozrywkowych i bajek na żądanie, w dowolnym miejscu i czasie. Platforma jest dostępna na urządzeniach mobilnych, przez stronę playnow.pl, Smart TV LG i Samsung z systemami WebOS i Tizen, dekoderze PLAY NOW TV BOX i innych urządzeniach z systemem Android TV.

Źródło zdjęć: Play, Telepolis

Źródło tekstu: Play