Szybki światłowód Orange i Netflix to idealna para na święta. Sprawdź, co Cię czeka

Promocja, której nie można przegapić

W ramach najnowszej promocji Orange, klienci decydujący się na szybki Internet światłowodowy z umową na 24 miesiące, otrzymują wyjątkowy prezent. Przez pierwsze 3 miesiące mogą cieszyć się dostępem do Netflixa w planie Podstawowym zupełnie za darmo. To doskonała okazja, by nadrobić zaległości serialowe lub odkryć nowe filmowe perełki bez dodatkowych kosztów.

Co więcej, ta atrakcyjna oferta łączy się z innymi korzyściami. W zależności od wybranego wariantu szybkości światłowodu, można zyskać abonament za 0 zł przez pierwsze 6 lub nawet 12 miesięcy. To realna oszczędność i jeszcze jeden argument przemawiający za wyborem oferty Orange.

Dla prawdziwych miłośników telewizji istnieje również możliwość rozszerzenia pakietu o opcję Extra TV. Dzięki temu zyskujemy dostęp do imponującej liczby nawet 206 kanałów telewizyjnych, w tym wszystkich stacji Eleven Sports – gratka dla fanów sportu. Warto także pamiętać, że Orange oferuje również pakiet łączący światłowód, abonament komórkowy i Netflix, co może być idealnym rozwiązaniem dla osób szukających kompleksowej usługi.

Netflix wita wiosnę nowościami

Posiadanie szybkiego Internetu i dostępu do Netflixa otwiera drzwi do świata niekończącej się rozrywki. Platforma regularnie aktualizuje swoją bibliotekę, a końcówka kwietnia zapowiada się niezwykle interesująco. Co warto zobaczyć?

"Czarne Lustro" – Sezon 7. Kultowa, wielokrotnie nagradzana antologia powróciła z nowymi, intrygującymi historiami. Serial wciąż eksploruje mroczne zakamarki ludzkiej natury w kontekście postępu technologicznego, stawiając niewygodne pytania o przyszłość. Dostępny od 10 kwietnia.

"Projekt UFO". Polska komedia science-fiction z gwiazdorską obsadą (m.in. Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska, Mateusz Kościukiewicz). Historia próżnego prezentera TV i lokalnego ufologa badających tajemnicze zjawiska zapowiada się na kosmiczną dawkę humoru. W serwisie od 16 kwietnia.

"Chaos". Mocne kino akcji z Tomem Hardym w roli głównej. Aktor wciela się w postać detektywa, który musi zanurzyć się w przestępczym półświatku, by ocalić syna wpływowego polityka. Premiera na platformie Netflix już 25 kwietnia.

"Asteriks i Obeliks: Walka wodzów". Od 30 kwietnia na platformie zagości nowa animowana przygoda najsłynniejszych Galów. Tym razem druid Panoramiks traci pamięć, a wraz z nią przepis na magiczny napój. Asteriks i Obeliks będą musieli znaleźć sposób, by obronić wioskę przed Rzymianami.

