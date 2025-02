Duże zmiany na Netflixie. Wiele osób na to czekało

Wszyscy użytkownicy platform streamingowych znają ten problem. Uruchamiamy aplikację, przeglądamy, co znajduje się na stronie głównej i spotyka nas rozczarowanie. Nie ma nic nowego. Lista wygląda tak samo jak wczoraj i przedwczoraj. Netflix nie oferuje nam nic innego. To ma się zmienić.

Netflix szykuje nowe rekomendacje

Netflix wprowadza nowy system rekomendacji o nazwie "impressions". Ten ma jeszcze dogłębniej analizować nasze zachowanie na platformie. Sprawdzi, co klikamy, na jak długo zatrzymujemy się na danym filmie, czy czytamy jego opis, no i przede wszystkim weźmie pod uwagę to, co oglądamy. Niekoniecznie musimy dany materiał włączać. Wystarczy, że w jakiś sposób zwrócimy na niego uwagę.