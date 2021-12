Netflix: jaki film na weekend? 31 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022

Nowy film? Nowy serial? Razem z TELEPOLIS.PL przejrzyjcie ekscytujące nowości z tego tygodnia. Odpowiedź na pytanie co obejrzeć na Netflix nie będzie ciężka.

Naszą pierwszą propozycją w najnowszym zestawieniu jest niemieckojęzyczny serial Kitz. To kolejny serial, gdzie możemy zobaczyć świat bogatych nastolatków. Tym razem jednak zamiast USA zobaczymy Niemcy. Minusem jest jednak to, ze standardowo nastolatków grają aktorzy kończący studia. Zobaczymy historię kelnerki z górskiego miasteczka, która obwinia bogatą dziewczynę o śmierć jej brata. Nasza bohaterka spróbuje dostac się do jej towarzystwa i wywrzeć zemstę.

Dzisiaj natomiast pojawił się czwarty sezon serialu Cobra Kai. Był to swego czasu najchętniej oglądany serial na Netfliksie. Podobał się wam Karate Kid? To polecamy Cobra Kai, który jest jego sequelem. Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.

Są tutaj fani twórczości Harlana Cobena? Serial Zostań przy mnie to niepowtarzalne połączenie misternej intrygi i dramatu o głęboko skrywanych tajemnicach. Produkcja powstała właśnie na podstawie twórczości pisarza.

Na szczęście mamy do polecenia nie tylko seriale, ale i filmy. Wszystkim fanom fantasy polecamy zatem film Hilda i Władca gór. Gdy Hilda budzi się w ciele trolla, musi wykorzystać swój spryt i odwagę, aby powrócić do domu, odzyskać ludzką postać i ocalić miasto Trolberg.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł