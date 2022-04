Netflix: jaki film na weekend? 16 -17 kwietnia 2022

Jakie najlepsze nowości pojawiły się w serwisie Netflix w tym tygodniu? Razem z nami zobaczycie same najciekawsze nowe filmy i seriale do obejrzenia w weekend.

Lubicie horrory? Kwiecień nie jest może domyślną pora na horrory, ale na Netfliksie pojawił się pewien naprawdę ciekawy. To Wybieraj albo umieraj. Dwóch przyjaciół skuszonych szansą, aby wygrać nieodebraną nagrodę pieniężną, restartuje tajemniczą grę wideo z lat 80. i odkrywa surrealistyczny świat grozy. Tytuł zadebiutował wczoraj, jest więc jeszcze ciepły i pachnie nowością.

A może romans w cieniu polskich gór i nieco inspirowany Szekspirem? W takim razie zobaczcie Poskromienie złośnicy. Kiedy naukowiec o złamanym sercu wraca na Podhale, by zacząć od nowa, jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego.

Indie to kraj, gdzie kręci się najwięcej filmów, ale nie są one zbyt znane w naszym rejonie świata. Może to zmienić? W tym tygodniu zadebiutował serial Mai: A Mother's Rage. Pogrążona w żałobie matka znajduje przestępców stojących za tragiczną śmiercią jej córki i by poznać prawdę, zmienia się z łagodnej kobiety w bezlitosną mścicielkę. Produkcja ma sześć odcinków.

Hiszpania słynie z ciekawych horrorów, ale tym razem mamy do polecenia wzruszający i nieco mroczny serial kostiumowy. Nosi on tytuł Dziedzice ziemi. Zobaczymy jak zaradny, młody Hugo Llor próbuje wyrobić sobie reputację w XIV‑wiecznej Barcelonie, wypełniając zarazem obietnicę złożoną rodzinie Estanyolów. Serial ma osiem odcinków.

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł