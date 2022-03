Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 27 marca 2022

Jakie filmy i seriale pojawiły się w tym tygodniu w serwisie Netflix? Z TELEPOLIS.PL macie pewność, że zobaczycie tylko najlepsze nowości.

Japonia jest bardziej znana z anime, ale ma też swoją bardziej klasyczną kinematografię. Na Netfliksie pojawił się film Miłość jest jak opadające płatki kwiatów. Patrzenie na opadające pąki wiśni to ważny element tamtejszej kultury. A o czym jest film? Młody, ambitny fotograf zakochuje się w pełnej życia fryzjerce. Mają przed sobą świetlaną przyszłość, dopóki przypadek nie zmienia wszystkiego.

Netflix bardziej słynie jednak z seriali. W minionym tygodniu pojawił się drugi sezon produkcji. Bridgertonowie. Ponownie zobaczymy jak rodzeństwo z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu. Serial powstał na podstawie bestsellerowych powieści Julii Quinn. Zdecydowanie pozycja dla lubiących klimaty angielskiej arystokracji.

Szóstego sezonu doczekał się serial Riverdale. W przeciwieństwie jednak do innych seriali dostępnych na Netfliksie, tutaj nie zobaczymy od razu całego sezonu. Kolejne odcinki pojawiać się będą bowiem co poniedziałek. Jeśli jesteście fanami mrocznych tajemnic miasteczka połączonych z typowymi opowieściami o miłostkach nastolatków - to coś dla was. Nie jest to produkcja własna Netfliksa, tylko na licencji.

Przeraża was czterdziestka? Bohaterki filmu Trzydzieści dziewięć trochę też. Ale wspierają się one w dobrych i złych czasach. Teraz wciąż trzymają się razem, gdy życie przynosi miłość i cierpienie, a w oczy zagląda czterdziestka. Był już film japoński, tym razem prezentujemy koreański.

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł