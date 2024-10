Nagrodzony Oscarami film w Max. Wstrząsające studium zła

"Wstrząsające studium zła", "Prywatny raj w środku piekła" - oto kilka opinii krytyków, które dosadnie, aczkolwiek bardzo trafnie opisują film. Nic dodać, nic ująć. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to spieszymy z informacją, że od kilku dni film, można obejrzeć a platformie Max.

Strefa interesów Jonathana Glazera to nic innego, jak wstrząsające studium zła. Film otrzymał aż dwa Oscary. Od 18 października film ten jest dostępny dla subskrybentów platformy Max. Jeśli zatem, wciąż zastanawiasz się co robić w weekend, może warto sięgnąć właśnie po niego i nadrobić zaległości filmowe.

Istnieją filmy z cyklu tych przejmujących,m które dotykają tematyki wojny, a do tych zaliczają się Lee. Na własne oczy, i właśnie Strefa interesów. Film został nakręcony na podstawie powieści Martina Amisa i pokazuje prywatne życie komendanda obozu Auschwitz, Rudolfa Hossa, i jego rodziny. Mieszkają oni w idyllicznym domu z pięknym ogrodem, i nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że tuż obok znajduje się miejsce pracy pana domu - obóz koncentracyjny. To właśnie odgłosy dobiegające stamtąd, zakłócają raz po raz sielską atmosferę. Rudolf wraz z żoną i piątką dzieci oraz psem nie tylko mieszkają w pięknym domu, ale także celebrują posiłki, przyjmują gości i szczycą się tym, co osiągnęli w życiu.

Film miał premierę w 2023 roku i zdobył liczne nagrody i aż dwa Oscary - za najlepszy fim międzynarodowy oraz dźwięk. Ten ostatni, jest w filmie specyficzny, bo nie uświadczymy, żadnych utworów muzycznych. Jednocześnie, film ukazuje Holokaust poprzez dźwięk, co wyróżnia go na tle innych filmów o podobnej tematyce.

