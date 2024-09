Nowy wymiar rozrywki? Wjeżdża zwiastun filmu Minecraft

Do sieci wskoczył właśnie świeżutki zwiastun filmu Minecraft. Produkcja wytwórni Warner Bros ma trafić do kin już w przyszłym roku. Szykuje się kawał dobrej rozrywki? Póki co jest trochę zbyt cukierkowo i ładnie.

Oficjalny zwiastun Minecrafta już w sieci

Film na podstawie legendarnej kanciastej gry, to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatniego czasu. Co ciekawe, reklamowany jest jako IMAX Experience. Czyżbyśmy w takim razie byli świadkami najlepiej wyglądającej wersji Minecrafta w całej jego historii? Czy czeka nas nowy wymiar rozrywki?

Co warto wiedzieć?

Minecraft z Jasonem Momoą (Aquaman) i Jackiem Blackiem w obsadzie, planowany jest jako wielka produkcja rozrywkowa dla całej rodziny. Najmłodszych może także zachęcić fakt, że w jednej z głównych ról wystąpi znana z hitowego serialu BBC (Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki) Emma Myers. Reżyserią całego przedsięwzięcia zajął się Jared Hess. Legendarny film trafi do kin 4 kwietnia 2025 roku. Niezależnie od tego, czy będzie on dobry, czy zły, to możemy być więcej niż pewni, że zgromadzi on w kinach dzikie tłumy, przynajmniej jeśli chodzi o tych najmłodszych.

Zwiastun zaostrza apetyt

Chyba nikomu nie trzeba przypominać, że Minecraft to popularna gra wideo, która łączy w sobie elementy walki i przetrwania z eksplorowaniem przepastnej mapy. Cały ten świat może być dowolnie modelowany przez gracza i co najważniejsze jest on zbudowany z charakterystycznych kanciastych klocków.

Zwiastun sugeruje pewne związki z Jumanji. Grupa nastolatków oraz dwójki dorosłych trafia przez portal do jednego z minecraftowych biomów. I tam robią to wszystko, co robi gracz. Budują, eksplorują oraz bronią swój świat przed obcymi. Także możemy spodziewać się przygód typu ucieczka przed zombie, creeperami i szkieletami. W zwiastunie też pojawia się postać różowej owcy, o której póki co niewiele wiadomo. Miejmy nadzieję, że film będzie równie zabawny jak Super Mario Bros z 2023 roku.

