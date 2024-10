Netflix z nową funkcją. Koniec z przewijaniem seriali i filmów?

Przyzwyczaiłeś się do możliwości przewijania filmów i seriali na Netflixie, w poszukiwaniu ulubionych scen? Teraz nie musisz już się z tym męczyć. Netflix dodał nową funkcję, która wiele ułatwi.

Teraz ulubione sceny dodasz z łatwością do specjalnej zakładki i podzielisz się ze znajomymi. Nowa funkcja Moments ( oraz Share this moment) została dodana do aplikacji Netflixa na urządzenia mobilne.

Dziel się dobrymi momentami

Nowa funkcja o nazwie Moments to nic innego, jak zachowywanie "momentów" na później. Możemy za jej pomocą zachować to, co tylko chcemy. Ulubioną scenę z horroru albo romansu, zagadkowy moment w Stranger Things lub gorący pocałunek z Bridgertonów. Jednym słowem wszystko. Co tylko komu w duszy gra, może z powodzeniem zachować w specjalnej zakładce i pokazać znajomym.

Jak korzystać z Moments?

Obsługa jest bardzo prosta. Podczas oglądania filmu lub serialu, wystarczy dotknąć ekranu w wybranym momencie. Następnie, kliknąć przycisk w lewym dolnym rogu. Wówczas na ekranie pojawi się nowa zakładka, włączenie jej spowoduje rozpoczęcie oglądania filmu od danej sceny. Ale to nie wszystko. Można wybrać scenę i za pomocą jednego kliknięcia udostępnić ją na Facebooku, WhatsApp'ie lub Instagramie.

Nową funkcję Netflixa można połączyć z kampanią "It's So Good". To wspomnienie najbardziej zapadających w pamięć momentów z filmów i seriali na platformie. Funkcja Moments jest narazie dostępna na urządzeniach moblinych, które pracują na systemie iOS. Będzie ona rozwijana w przyszłości także i na inne urządzenia.

