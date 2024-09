Bestia - niekonwencjonalny film science fiction. Lepiej nie przegapić

"Bestia" zadebiutowała podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. I trzeba przyznać, że bardzo wybija się na tle pozostałych propozycji. To wybuchowa mieszanka melodramatu, science fiction, thillera oraz filmu grozy.

Bestia to film, który zabłysnął podczas 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Film powstał na kanwie opowiadania z 1903 roku "Bestia w dżungli" i opowiada o irracjonalnym strachu przed tytułową bestią, który przeradza się w obsesję. Warto o nim przypomnieć, aby nie zginął w gąszczu propozycji.

Mocny i niekonwencjonalny film science fiction

To film mocny, ale szalenie niekonwencjonalny. To wizjonerskie dzieło mistrza francuskiego kina Bertranda Bonello, który został zainspirowany opowiadaniem Henry'ego Jamesa. Akcja filmu dzieje się w przyszłości, w 2044 roku, kiedy kontrolę nad ludźmi sprawuje sztuczna inteligencja i powszechnym zabiegiem jest procedura oczyszczania DNA. Gdyby jednak wyłączyć go pierwszych 45 minutach, moglibyśmy śmiało uznać, że mamy za sobą seans kostiumowego melodramatu.

Ale to nic innego, jak sztuczna inteligencja w 2044 roku, namawia bohaterkę Gabriellę (w tej roli znana z Jamesa Bonda, Lea Seydoux), by poddała się procedurze oczyszczenia DNA, czyli wyeliminowania uczuć. W ten sposób zerwałaby więzi z poprzednimi wcieleniami, ale także pozbyła się strachu przed przyszłością. I tak Gabriella pojawia się w 1910 roku, w Paryżu i tu się rozpoczyna akcja filmu, która przenosi nas kolejno do lat 2014 oraz 2044. To istna mieszanka gatunków filmowych. Znajdziemy tu elementy melodramatu, science fiction, thillera oraz filmu grozy.

Trzeba przyznać, że pomysł na scenariusz jest naprawdę oryginalny, a cały film dość niekonwencjonalny. Warto obejrzeć, aby przekonać się na własne oczy wypadła ekranizacja legendarnego opowiadania.

Bestię można oglądać w kinach już od 13 września w wybranych kinach Cinema City oraz w ramach Kina Konesera w sieci Helios.

Zobacz: Netflix odpalił petardę. Oto najlepszy serial XXI wieku

Zobacz: Na Netflixie zadebiutuje nowy polski fim. Zwiastun to petarda!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kino Helios

Źródło tekstu: Kino Helios