HBO Max: Jaki film na weekend? 4 -5 czerwca 2022

Nowy film? A może nowy serial? TELEPOLIS.PL chętnie doradzi, co obejrzeć w weekend i jakie najlepsze nowości pojawiły się w tym tygodniu w HBO Max.

W tym tygodniu na HBO Max pojawiło się sześć sezonów serialu Bez skazy. Opowiada on o dwóch chirurgach plastycznych, Christianie Troyu i jego najlepszym przyjacielu Seanie McNamarze, którzy korzystają ze wszystkich benefitów, jakie niesie ze sobą prowadzenie w Miami odnoszącej sukcesy kliniki.

Raper Tupac zginął podobno właśnie dlatego, że sprawiał problem Iluminatom. Fanom takich hipotez polecamy serial Metalokalipsa. To animowane przygody członków zespołu deathmetalowego Dethklok, którzy są tak sławni i osiągnęli tak duży sukces, że stali się celem przestępców podobnych do Iluminatów.

Większość romansów dzieje się pomiędzy młodzieżą. Chcecie taki pomiędzy starszymi ludźmi? Polecamy Nowy kurs. Emerytowany pilot testowy NASA traci prawo jazdy za udział w nielegalnych wyścigach, co wywraca jego życie do góry nogami. Zmuszony do korzystania z transportu publicznego mężczyzna spotyka kobietę, która jest jego całkowitym przeciwieństwem – premiera: 4 czerwca

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: hbo, wł