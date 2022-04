HBO Max: co pojawiło się w tym tygodniu? 24 kwietnia 2022

Jakie najlepsze nowe filmy i seriale pojawiły się w tym tygodniu na HBO Max? Chętnie doradzimy i wybierzemy najlepszy film na weekend i udzielimy odpowiedzi na pytanie co obejrzeć.

Wczoraj pojawił się drugi sezon przepełnionego czarnym humorem serialu o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. W roli głównej występuje wyróżniona za swoją rolę nominacją do Emmy Kaley Cuoco. Jesteście ciekawi? Zainteresuje was tytułowa Stewardesa.

Czasem jedno wydarzenie zmienia wszystko. Tutaj jest to Śmierć Otara. Film opowiada historię Keti i jej syna Nika, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, gdy chłopak potrąca starca. Rodzina ofiary obiecuje powstrzymać się od wnoszenia zarzutów przeciwko nastolatkowi, jeśli ten zrekompensuje im stratę w gotówce.

Wczoraj pojawił się też naprawdę poważny film. To Mistrz. Oparty na faktach dramat opowiadający nieznaną historię mistrza Polski w boksie Tadeusza Pietrzykowskiego. W 1940 roku przybył on pierwszym transportem więźniów do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz

Na polepszenie nastroju polecamy francuski film Komedianci debiutanci. Często bezrobotny aktor daje więźniom lekcje aktorstwa, próbując wystawić słynną sztukę Samuela Becketta „Czekając na Godota”. Kiedy dostaje zgodę na zabieranie skazańców na wycieczki poza więzienie, w końcu ma szansę się rozwinąć

Zobacz: HBO Max: co pojawiło się w tym tygodniu? 10 kwietnia 2022

Zobacz: HBO Max: jaki film na weekend? 16 - 17 kwietnia 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: hbo, wł