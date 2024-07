Master Chief mówi "pa, pa". Serial Halo nie dostanie trzeciego sezonu

Serial Halo nie otrzyma trzeciego sezonu. Paramount+ rezygnuje z kontrowersyjnego projektu.

Nazwanie serialowej adaptacji Halo kontrowersyjną byłoby sporym niedopowiedzeniem. Zmiany wprowadzone w historii względem oryginalnych gier Microsoftu wielu wielu fanów marki odebrało wręcz jako potwarz. Ewidentnie musiało odbić się to na wynikach produkcji, ponieważ Paramount+ nie zdecydowało się przedłużać produkcji na trzeci sezon.

Paramount+ rezygnuje z przygód Master Chiefa

Platforma poinformowała o swojej decyzji w oświadczeniu dla serwisu Variety. Nie ujawniono oficjalnych powodów, dla których serial anulowano po raptem dwóch sezonach. Można natomiast przypuszczać, że kiepska reputacja produkcji miała w tym swój udział i to mimo faktu, że drugi sezon w recenzjach wypadł dużo lepiej od pierwszego.



Na całe szczęście jeśli lubiliście przygody serialowego Master Chiefa, to jeszcze nie wszystko stracone. Według nieoficjalnych informacji właściciele praw do produkcji, Xbox, Amblin TV i 343 Industries, szukają dla niej nowego domu. Czy go znajdą - to już zupełnie inna kwestia.

Zobacz: Jest drugi sezon Halo. Do obejrzenia na SkyShowtime

Zobacz: Halo w SkyShowtime. Pokazano zwiastun

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Paramount+

Źródło tekstu: Variety