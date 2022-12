FlixClassic taniej w promocji na święta

Platforma FlixClassic udostępnia funkcję Chromecast i obniża na święta cenę rocznego abonamentu.

Chromecast na FlixClassic

Dzięki funkcji Chromecast jednym kliknięciem można przesłać ulubiony tytuł filmowy ze smartfonu, laptopa i tabletu na ekran telewizora. To dobra wiadomość dla użytkowników Android TV i nie tylko. Od początku istnienia platformy FlixClassic korzystanie z niej zapewnia dostęp przez przeglądarkę oraz aplikacje na systemy iOS i Android. Widzowie mogą również oglądać swoje ulubione filmy na Smart TV Samsung i LG, a także streamować je na Apple TV dzięki funkcji AirPlay 2. Z serwisu można korzystać na 2 urządzeniach jednocześnie.

Zobacz: FlixClassic − startuje nowa platforma VOD z klasyką światowego kina

Prężnie rozwijający się rynek platform VOD sprawił, że jeszcze intensywniej pracujemy nad wprowadzaniem nowości i udogodnień dla naszych widzów oraz osób, które chcą odkrywać klasykę kina na nowo. Obserwujemy trendy i słuchamy potrzeb naszych odbiorców, skrupulatnie rozwijając naszą platformę o nowe rozwiązania. Od momentu wycofania się z rynku jednej z wirtualnych wypożyczalni oferującej podobnie jak FlixClassic filmy klasyczne, czujemy jeszcze większą odpowiedzialność i misję w szerzeniu popularności klasyków kina.

– powiedziała Małgorzata Markiewicz, Head of marketing FlixClassic

Rok tańszego abonamentu FlixClassic

Aby wzbogacić magię świąt, twórcy platformy FlixClassic przygotowali dla miłośników klasycznego kina specjalną promocję. W dniach od 23 do 26 grudnia 2022 roku (do godziny 23:59) roczny abonament na dostęp do serwisu będzie kosztować 99,99 zł zamiast 129,90 zł.

Biblioteka filmów platformy to obecnie niemal 400 propozycji − od wielkich klasyków, poprzez kino klasy B do kina kultowego. Wszystkie produkcje dostępne są w jakości HD w oryginalnych wersjach językowych oraz z polskim lektorem lub napisami.

Źródło zdjęć: Shutterstock, FlixClassic

Źródło tekstu: FlixClassic