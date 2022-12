Święty Mikołaj stał się mordercą. Opowie o tym Viaplay

Viaplay zapowiedział kilka filmów o tematyce Bożego Narodzenia. Nie wszyscy jednak mają chęć poświęcać czas na rodzinne komedie z choinką w tle, więc dla spragnionych mocniejszych wrażeń serwis ma też serial o seryjnym zabójcy w stroju Świętego Mikołaja.

Dzielnica The Village w Toronto to enklawa społeczności LGBT+, miejsce pełne tętniących życiem kawiarni i klubów. Jednak w 2010 roku zaczęło dochodzić tam do zagadkowych zaginięć mężczyzn identyfikujących się jako homoseksualiści i biseksualiści. Nikt nie spodziewał się, że makabrycznych zbrodni dokonał nie kto inny, jak Bruce McArthur pracujący jako ogrodnik, oraz dorywczo jako… Święty Mikołaj w centrum handlowym.

Serial dokumentalny „Santa Claus The Serial Killer”, w którym zbrodnie mężczyzny są rozkładane na czynniki pierwsze, będzie dostępny wyłącznie na platformie Viaplay już od 22 grudnia.

Święty Mikołaj na drodze do przestępstwa

Thomas Donald Bruce McArthur pochodził z pobożnej rodziny, w dzieciństwie udzielał się również w przykościelnym chórze. Duży wpływ na jego późniejsze poczynania miał surowy ojciec, który drwił z chłopca, a nawet wyzywał go od homoseksualistów, co mogło wpłynąć na problemy Bruce’a z samoakceptacją.

W dorosłym życiu podejmował się różnych prac, miał żonę i dzieci. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że za ciepłym wizerunkiem mężczyzny w średnim wieku może kryć się mistrz manipulacji i seryjny morderca, który przez niemal dekadę uwodził i mordował mężczyzn.

McArthur miał jasne kryteria doboru swoich ofiar – preferował głównie imigrantów o azjatyckiej lub bliskowschodniej urodzie. Jego działania w ciągu siedmiu lat doprowadziły do śmierci co najmniej ośmiu mężczyzn. Przez długi czas zabójca był nieuchwytny, jednak w 2017 zaczął zostawiać pierwsze ślady, a policja wpadła na jego trop.

W styczniu 2019 roku McArthur przyznał się do ośmiu morderstw. Został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego przez co najmniej 25 lat. Nie zdradził jednak, co zmotywowało go do popełnienia tych zbrodni i co sprawiło, że stał się mordercą w tak późnym wieku.

W serialu dokumentalnym „Santa Claus The Serial Killer” brytyjski dziennikarz Mobeen Azhar przyjeżdża do Kanady by dowiedzieć się jak Święty Mikołaj został zabójcą. Widzowie poznają ponure rytuały McArthura oraz dowiedzą się, dlaczego sprawa była swojego czasu wiązana z aktami kanibalizmu. W dokumencie znajdują się również rozmowy ze świadkami, a także detektywem prowadzącym dochodzenie w sprawie tajemniczych zaginięć.

Trzyodcinkowy serial dokumentalny „Santa Claus The Serial Killer” będzie dostępny od 22 grudnia wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Źródło zdjęć: Viaplay

Źródło tekstu: Viaplay