To murowany hit. Nintendo zapowiada nowy film

Kilka dni temu Nintendo zaprezentowało nową aplikację mobilną o nazwie Nintendo Today. Służy ona do informowania fanów o nowościach. Znajduje się w niej między innymi kalendarz z zaplanowanymi wydarzeniami Japończyków. Najwyraźniej będzie też służyć do zapowiadania nowości, bo właśnie z niej dowiedzieliśmy się o nowym filmie.

Film The Legend of Zelda

To właśnie za sprawą aplikacji Nintendo Today dowiedzieliśmy się, że trwają już prace nad filmem aktorskim The Legend of Zelda. Co ciekawe, powstaje on we współpracy Nintendo oraz Sony, i jest przez obie firmy współfinansowany.