Film o Bobie Dylanie wjedzie na platformę. Padła konkretna data

"Kompletnie nieznany" to film, w której bożyszcze młodego pokolenia, Timothée Chalamet, wcielił się w rolę słynnego muzyka Boba Dylana. Opowiada on o dokonującej się ewolucji muzyka i skupia głównie na jego wczesnych losach. Film wyreżyserował James Mangold.

Z pewnością już słyszeliście o filmie "Kompletnie nieznany" i to nie raz. W kinach zadebiutował pod koniec grudnia ubiegłego roku. Na całym świecie przyniósł zysk na poziomie 132 milionów dolarów. Dość szybko, bo już 25 lutego trafił do dystrybucji cyfrowej, gdzie można go było obejrzeć za opłatą. Tym bardziej cieszy fakt, że abonenci Disney+ już niebawem będą mogli się cieszyć filmem, w ramach opłacanej subskrypcji. O ile nic się nie zmieni, to na platformie ma się on pojawić 27 marca 2025. W USA premierę filmu zaplanowano na serwisie Hulu.