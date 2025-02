Premiera już w czwartek. To tylko sześć odcinków, ale za to jakich

Netflix rozpieszcza fanów thrillerów politycznych oraz stawia na jakość, a nie ilość. Już 20 lutego wpuści na platformę streaminogową wyczekiwany sześcioodcinkowy serial z Robertem De Niro w roli głównej. Jeśli chodzi o obsadę, to jest ona iście oscarowa, zatem możemy się spodziewać, że chociażby w tego powodu przed ekranami zasiądzie w czwartek sporo widzów. W obsadzie, obok Roberta De Niro, zobaczymy także Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton oraz Joan Allan. Robert De Niro natomiast jest dowodem na to, że 81 lat to wcale nie powód, aby odchodzić na emeryturę. Przynajmniej nie na tę filmową. Warto dodać, że jest to jego pierwsza rola główna w serialu. Wszyscy pamiętamy go z takich produkcji, jak "Wściekły byk", "Chłopcy z ferajny", "Taksówkarz", "Irlandczyk", czy "Chłopięcy świat".