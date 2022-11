Dragon Age: Rozgrzeszenie z datą premiery. Pojawił się też zwiastun

Fani uniwersum Dragon Age już niedługo będą mogli obejrzeć serial animowany osadzony w Thedas. Netflix zdradził już datę premiery i udostępnił zwiastun, który pokazuje, czego możemy spodziewać się po produkcji.

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Netflix połączył siły z BioWare i wspólnie pracują nad powstaniem serialu animowanego z uniwersum Dragon Age. Okazuje się, że produkcja ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku. Netflix oficjalnie zapowiedział, że premiera Dragon Age: Rozgrzeszenie odbędzie się już 9 grudnia.

Gry z serii Dragon Age pokazały nam już kawał Thedas, lecz nadal wciąż jest wiele do zobaczenia. Gracze doskonale znają już Ferelden, zobaczyli Kirkwall w Wolnych Marchiach oraz zwiedzili Cesarstwo Orlais. Tym razem serial przeniesie nas do Imperium Tevinteru, gdzie od wieków rządzą magistrzy, mistrzowie magii, którzy lubują się w magii krwi. Co ciekawe, w Dragon Age: Inkwizycja na sam koniec pojawia się silna sugestia, że akcja następnej części gry rozgrywać się będzie właśnie w Tevinterze.

Serial opowie historię elfiej najemniczki o imieniu Miriam. Niewiele jeszcze wiadomo o samej fabule, lecz na pewno w serialu zobaczymy wiele nowych postaci w tym magów, Elfów, Qunari i Templariuszy. Nie jest to może dokładnie to, na co czekali fani serii, lecz po wielu latach w końcu dostaną możliwość powrotu do Thedas. Może to być dobra rozgrzewka przed premierą czwartej części gier.

