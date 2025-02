Takiego serialu na Disney+ jeszcze nie było. Są już dwa odcinki

Co jest takiego wyjątkowego w nowym serialu na Disney+? Jest to pierwsza odcinkowa produkcja oryginalna Pixar Animation Studios, czyli studia znanego z tworzenia hitowych filmów animowanych. Tym razem twórcy postanowili stworzyć serial. W ten sposób powstali "Niepokonani".

Niepokonani na Disney+

W serwisie zadebiutowały już dwa pierwsze odcinki. W sumie produkcja liczy 8 odcinków, ale kolejne będą dodawane co tydzień. Chociaż jest to animacja, to serial podobno skierowany jest bardziej do nastolatków oraz dorosłych.