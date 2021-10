Co pojawiło się na Netflix w tym tygodniu? 3 października 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Tym razem zaczniemy w dość oryginalny sposób. Nie zaczniemy od filmu i serialu z prawdziwego zdarzenia, ale od... jedzenia i picia. W końcu kto nie lubi takich rzeczy? W programie Paik Jong-won: Smaki Korei będziemy towarzyszyli mistrzowi kuchni Paikowi. Posłuchamy rozmów o życiu, a to wszystko przy pysznych daniach i dobrych trunkach. Wszystko to rodem z dalekiej Korei. Program trafił na Netfliksa 1 października.

Tego samego dnia na portalu pojawił się film Winni. Opowiada on o policjancie pracującym jako operator numeru alarmowego próbuje uratować kobietę, której grozi niebezpieczeństwo. Okazuje się, że nic nie jest tak proste, na jakie wygląda.

Pierwszy października był naprawdę wyjątkowym dniem na Netfliksie. Wtedy bowiem oficjalnie zadebiutował też Diana: Musical. To opowieść o burzliwym życiu Księżnej Diany. Wiodła ona żywot wspaniały, ale i destrukcyjny. Musical został sfilmowany jeszcze przed oficjalną premierą na Broadwayu.

Ostatnia polecana pozycja o dziwo nie pojawiła się pierwszego października, ale trzeciego. To właśnie dzisiaj debiutuje trzeci sezon chińskiego anime Scissor Seven. Po opuszczeniu Wyspy Kurczaka Siódemka robi kilka objazdów i ląduje w Xuanwu, gdzie za jego głowę wyznaczono sowitą nagrodę. Co tym razem czeka fajtłapowatego mordercę i fryzjera w jednym?

