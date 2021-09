Netflix: co obejrzeć? 24 -26 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Seriale o lekarzach w każdym kraju plasują się w czołówce najchętniej oglądanych produkcji. Może zwyczajnie chcemy widzieć tak doskonale działającą służbę zdrowia? Mniejsza o powody. W serwisie Netflix pojawił się w minionym tygodniu drugi sezon koreańskiego serialu Hospital Playlist. To dwanaście odcinków i to naprawdę długich. Mają od 90 do nawet 120 minut. Pięcioro nowych lekarzy obserwuje cykl życia i śmierci. Jednocześnie znajdują radość w życiu i uczucia.

Miniserial Nocna msza to z kolei pozycja dla fanów horrorów. Produkcja opowiada o młodym charyzmatycznym księdzu, który przyjeżdża do wiejskiej parafii. Sprowadza on tam serię cudów, ale i niepokojąco mrocznych wydarzeń. Czy naprawdę przemawia przez niego Duch Święty...? Przekonać się możemy już od dzisiaj.

Polecamy również niemiecki film Je suis Karl. Opowiada on o kobiecie, która niczego nieświadoma przystępuje do organizacji terrorystycznej, która zabiła jej bliskich. Najgorsze jest to, że to dopiero początek jej problemów. Teraz trzeba się z tego wszystkiego wyplątać. Doskonała pozycja dla tych, którzy chcą filmu trzymającego w napięciu.

Netflix wzbogacił się też o brazylijski film Z pamiętnika niewidzialnej dziewczyny. Inteligentna, ale bardzo nieporadna towarzysko Tete przeprowadza się z bezrobotnymi rodzicami do domu dziadków. Teraz dziewczyna pójdzie do nowej szkoły i postanawia zrobić co się da, byle tylko nie być klasowym wyrzutkiem.

