Co pojawiło się na HBO GO w tym tygodniu? 21 listopada 2021

Co nowego pojawiło się w HBO GO w tym tygodniu? Zapraszamy na nasz przegląd najlepszych nowych filmów i seriali.

Lubicie Terry'ego Pratchetta i jego Świat Dysku? Doskonale się składa, bo akurat przedwczoraj zadebiutował serial Straż. Opowiada on właśnie o Straży Miejskiej z Ankh Morpork. W jej j szeregach służy wielu odmieńców. Teraz muszą oni dokonać rzeczy niemożliwych i uratować świat. Produkcja składa się z ośmiu odcinków.

A może wolicie świat mafijnych porachunków? Pojawiły się też pierwsze dwa odcinki ostatniego sezonu serialu Gomorra. Historia rozpoczyna się w momencie, gdy starcie między Levantesem a Patrizią pozostawiło Neapol w gruzach. Zmusiło to Genny’ego do porzucenia marzeń o normalności i powrocie do działania. Następne dwa odcinki za tydzień.

Babcia to potężna moc. Każdy zdaje sobie z tego sprawę. Odczują to także Wiedźmy, które to czyhają na jej osieroconego wnuka. Jako królowa czarownic wystąpiła Anne Hathaway. To ekranizacja popularnej opowieści, która obfituje zarówno w ciepłe sceny, ajk i mroczny humor. Tu jest tak samo.

Zobacz: HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 14 listopada 2021

Zobacz: HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 7 listopada 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: hbo go, wł