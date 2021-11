HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 7 listopada 2021

Nie wiecie co obejrzeć w wolny wieczór? Szukacie nowości? Specjalnie dla was prezentujemy najlepsze premiery filmów i seriali w serwisie HBO GO. Przejrzyjcie z nami mijający tydzień.

James Bond regularnie pojawia się na HBO GO i z niego znika. Tym razem jesteśmy na tym pierwszym etapie. Tym razem chodzi o starsze produkcje. Zobaczymy tam takich aktorów jak Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore oraz Timothy Dalton. Jeśli zatem nie widzieliście takich klasyków jak Doktor No, W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości, Diamenty są wieczne czy Pozdrowienia z Rosji... to czas oglądać. Filmy trafiły tam pierwszego listopada.

Po brytyjskim szpiegu nadszedł czas na francuskiego ojca. Bohater filmu Opowieści mojego ojca. W tytułowych opowieściach ojciec naszego małego głównego bohatera jest mistrzem sztuk walki, spadochroniarzem i doradca generała De Gaulle'a. Teraz natomiast kilkuletni syn otrzymuje od ojca zadanie bycia szpiegiem i walki o francuską Algierię w ramach Organizacji Tajnej Armii. Chłopczyk aż za bardzo wczuwa się w rolę. Film pojawił się w HBO GO czwartego listopada.

Dzień później pojawił się serial Na wodach północy. To krótki pięcioodcinkowy serial autorstwa BBC, gdzie główne role mają tacy aktorzy jak Colin Farrell i Jack O'Connell. Zobaczymy historię dawnego lekarza wojskowego, który by uciec przed przeszłością wyrusza do arktyki razem z twardym i bezlitosnym harpunnikiem i łowcą wielorybów. Dopiero z dala od domu przekonuje się, że ma do czynienia z mordercą.

Dzisiaj z kolei debiutuje film Miasto kłamstw. W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak Johnny Depp oraz Forest Whitaker. Wcielą się oni w policjanta i dziennikarza, którzy łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: hbo, wł