HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 14 listopada 2021

Nie wiecie co obejrzeć w wolny wieczór? Szukacie nowości? Specjalnie dla was prezentujemy najlepsze premiery filmów i seriali w serwisie HBO GO. Przejrzyjcie z nami mijający tydzień.

Jak powstają państwa? Cóż, ludzie od zawsze łączyli się w grupy i wymyślali najlepiej odpowiadające im prawa. Tak samo powstaje tytułowa Dzika Republika. Po tragedii podczas programu resocjalizacji, grupa młodocianych przestępców szuka schronienia w wysokich Alpach. Walcząc z siłami natury oraz własną agresją, tworzą nową społeczność, która rządzi się ustalonymi przez nich prawami. Cały sezon serialu pojawił się przedwczoraj. Tytuł ma osiem odcinków.

Natomiast aż 49 odcinków ma Totalna Porażka: Przedszkolaki II. Wyspa totalnej porażki to jedna z najzabawniejszych animowanych komedii z zachodu. Tym razem zobaczymy jak w absurdalnym reality show radzą sobie młodsze wersje bohaterów. Serial pojawił się 12 listopada.

Miłośnicy kina azjatyckiego ucieszą się, że w serwisie HBO Go można obejrzeć obsypaną nagrodami (Oscary, Złote Globy i BAFTA) chińską produkcję Przyczajony lew, ukryty smok. Zobaczymy obfitującą w efektowne walki baśniową historię z Dalekiego Wschodu. Dzielny wojownik Li Mu Bai zabierze nas w podróż pełną miłości, zemsty i walki. A wszystko to z legendarnym mieczem Zielone Przeznaczenie w tle. Film również pojawił się 12 listopada.

Nie jest to jednak jedyny chiński film, który ostatnio pojawił się w ofercie serwisu. Kolejny to Wuhai. To opowieść o mongolskim pośredniku z małego miasteczka, którego codzienność zaczyna się sypać w związku z nieudanym przedsięwzięciem biznesowym. Nagrody m.in. na MFF w Hongkongu i San Sebastian. Film zadebiutował wczoraj.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: hbo go, wł