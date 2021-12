TVN24 z nowym pomysłem. Wystarczy spojrzeć w róg ekranu

TVN24 połączy światy telewizji i internetu. Wszystko po to, by, jak twierdzi stacja, pozwolić widzom zaczerpnąć więcej informacji i pogłębić tematy.

Jasnym jest, że programy informacyjne nie mogą być zbyt opasłe. Mając ściśle ograniczony czas antenowy, reporterzy z całym sztabem muszą za wszelką cenę dążyć do skondensowania przekazu.

Często wychodzi więc coś, co jest ledwie namiastką wiadomości, a zainteresowani tematem kończą poszukując dodatkowej wiedzy w internecie. TVN24 ma pomysł jak im to ułatwić, a jednocześnie napędzić ruch we własnych witrynach.

Pomysł TVN24 określić można jako genialny w swojej prostocie. W wybranych programach w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się kod QR. Telewidzowie, zeskanowawszy go za pośrednictwem smartfonu czy tabletu, zostaną przekierowani do odpowiedniego artykułu na tvn24.pl lub eurosport.pl.

Przed telewizorem ze smartfonem w ręku

Rozwiązanie testowano pierwotnie przy okazji transmisji z Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jak przekonuje nadawca, cieszyło się wówczas dużym zainteresowaniem, więc zapadła decyzja o kontynuowaniu tego formatu.

Teraz możemy spodziewać się analogicznej opcji również przy programach informacyjnych TVN24.

Kod QR spodobał się widzom TVN24. Rośnie liczba osób, które skanują go za pomocą swojego telefonu i przychodzą do naszych serwisów internetowych tvn24.pl czy eurosport.pl, by dostać jeszcze więcej informacji i pogłębić temat (...) Puchar Świata w skokach narciarskich doskonale pokazuje, że rozwiązanie świetnie się przyjęło. Jedno zdjęcie i szybko, w trakcie oglądania zawodów, widzowie mogą sprawdzić wyniki, tabelę, poznać sylwetki zawodników i zerknąć w ciekawostki – zachęca Mateusz Sosnowski szef portali informacyjnych TVN, zastępca redaktora naczelnego TVN24

W wydanej informacji prasowej Sosnowski podkreśla także, że znaleziono niniejszym "idealne połączenie telewizji z internetem w czasie rzeczywistym". A czy ma rację, o tym przekonamy się już niebawem. Choćby na podstawie wyników badania Mediapanel.

Dodajmy, wydawca ma o co walczyć, bo w październiku br. z wynikiem 7,59 mln odwiedzających został sklasyfikowany na trzecim miejscu wśród serwisów informacyjnych w Polsce.

