Pierwsze spojrzenie na film Super Mario Bros. Wygląda świetnie

W nocy Nintendo zaprezentowało pierwszy trailer animowanego filmu Super Mario Bros. Prace nad nim trwały od 2017 roku i chyba się opłaciły, bo wygląda świetnie.

Nintendo od 2017 roku pracowało nad nowym filmem Super Mario Bros. Tym razem, inaczej niż dzieło z lat 90., będzie to produkcja animowana. Powstanie we współudziale Universal Pictures oraz Illumination, które znane jest między innymi z Minionków, Sing oraz Sekretnego życia zwierzaków domowych. Śmiało można powiedzieć, że Nintendo wzięło do współpracy specjalistów.

Trailer filmu Super Mario Bros.

Przy okazji nowojorskiego Comic-Conu Nintendo opublikowało trailer filmu. Fabuła nie powinna być dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Dwa bracia — Mario i Lugi — będą musieli uratować księżniczkę Peach z rąk złego King Bowser Koopa, znanego również po prostu jako Bowser.

Głos pod postacie podłożą duże hollywoodzkie gwiazdy. Mario to Chriss Pratt (Strażnicy Galaktyki), księżniczka Peach to Anya Taylor-Joy (Gambit Królowej), Luigi to Charlie Day (U nas w Filadelfii), a głos pod złego Bowsera podłoży Jack Black. Poza tym w filmie ma się pojawić także Donkey Kong, któremu głosu użyczy Seth Rogen.

Film animowany Super Mario Bros. zadebiutuje w kinach 7 kwietnia 2023 roku.

Zobacz: Dlatego Cyberpunk 2077 otrzyma tylko jeden fabularny dodatek

Zobacz: Microsoft ciut bliżej, ale wciąż daleko przejęcia Activision Blizzard

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nintendo