Powstanie nowy film Street Fighter. Znamy datę premiery

Firmy Sony i Legendary Pictures ogłosiły, że w 2026 roku na ekrany kin trafi kolejna ekranizacja gry. Tym razem padło na bijatykę z serii Street Fighter.

Podejrzewam, że wielu młodszych czytelników nie pamięta filmu Street Fighter z Jean-Claude Van Dammem w roli głównej. Ten zadebiutował w 1994 roku i był dokładnie taki, jak inne dzieła z tego czasu, czyli mocno przerysowany i generalnie słaby. Podobnie było z filmem Legenda Chun-Li z 2009 roku, który również zebrał nie najlepsze oceny. Jednak jest szansa, że seria bijatyk w końcu doczeka się dobrej ekranizacji.

Film Street Fighter

Firmy Sony i Legendary Pictures ogłosiły, że w 2026 roku na ekrany kin trafi nowy film w uniwersum Ulicznego Wojownika. Dokładna data premiery to 20 marca 2026 roku. Nie wiadomo, kto w nim zagra. Nie znamy też reżysera, ponieważ bracia Danny i Michael Philippou niedawno zrezygnowali z projektu. Natomiast współproducentem będzie Capcom, do którego należy marka.

Tajemnicą pozostaje też fabuła, ale skoro film ma trafić do kin za niecałe 2 lata, to podejrzewam, że jakieś pomysły powinny już siedzieć w głowie scenarzystów. Ekranizacje gier to ostatnio dość gorący temat i trzeba przyznać, że są realizowane z coraz większym szacunkiem do materiału źródłowego. Nadal wiele z nich to zwykły skok na kasę, ale coraz częściej mamy okazję obejrzeć coś, z czym gracze mogą się utożsamiać. Oby tak samo było w tym przypadku.

