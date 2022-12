Nadchodzi Xbox Showcase. Kilka źródeł wskazuje przybliżoną datę

Dwa niezależne źródła potwierdziły prawdopodobną datę Xbox Showcase. Wiemy, kiedy Microsoft mniej więcej pokaże nowe gry na PC-ty i swoje konsole.

Minęło już trochę czasu od ostatniego wydarzenia z serii Xbox Showcase. Posiadacze konsol Microsoftu nie mają w ostatnich miesiącach wiele powodów do zadowolenia, bo nowych gier jest jak na lekarstwo (PlayStation nie jest pod tym względem lepsze). Na szczęście nadchodzi kolejna prezentacja nowości i już wiemy, kiedy prawdopodobnie się odbędzie.

Kiedy odbędzie się Xbox Showcase?

Informację na temat prawdopodobnie daty kolejnego Xbox Showcase przekazali Rand Al Thor 19 orpaz Jez Corden, którzy prowadzą znany podcast The Xbox Two. Jeden z nich przyznał, że z dwóch niezależnych źródeł usłyszał ta samo — najbliższy Xbox Showcase odbędzie się na początku 2023 roku. Dokładna data nie jest niestety znana, ale to prawdopodobnie kwestia dwóch pierwszych miesięcy.

Warto w tym miejscu przypomnieć niedawne oświadczenie PlayGround Games, czyli twórców Forza Horizon 5. Studio przyznało, że mocno pracuje nad nowym dodatkiem do gry i więcej do przekazania będą mieli na początku przyszłego roku. To pewnego rodzaju potwierdzenie, że Xbox rzeczywiście szykuje jakieś wydarzenie, na którym zobaczymy nowe gry i DLC. Na pewno przydałoby się kilka nowości, bo posiadacze konsol nowej generacji mogą na razie czuć się rozczarowani.

Zobacz: Szykuje się bardzo tania wersja Xbox Game Pass, ale z ograniczeniami

Zobacz: Amazon uspokaja fanów. Serial God of War ma być bardzo wierny grom

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xbox

Źródło tekstu: KitGuru