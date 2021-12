Nie uwierzysz, ile są warte gry dostępne w Xbox Game Pass

Ile są warte gry dostępne w Xbox Game Pass? Kwota może zaskakiwać.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Xbox Game Pass to w tym momencie jedna z najlepszych ofert abonamentowych z grami. Za kilkadziesiąt złotych miesięcznie otrzymujemy dostęp do mnóstwa produkcji, a oferta cały czas jest aktualizowana i zmieniana o nowe tytuły.

Xbox Game Pass — czy warto?

W 2021 roku w Xbox Game Pass zadebiutowało kilka dużych gier, które był dostępne w abonamencie od razu w dniu premiery. To między innymi Forza Horizon 5, Psychonauts 2, Halo Infinite czy też Age of Empires 4. Ale czy Xbox Game Pass jest naprawdę aż tak opłacalny?

Serwis Loadout postanowił dokładnie sprawdzić, ile są warte gry z Xbox Games Pass, do których dostaliśmy dostęp w samym tylko 2021 roku. Kwota zaskakuje.

Okazuje się, że to aż 6300 dolarów, które musiałbyś zapłacić, gdybyś kupował wszystkie gry w dniu ich premiery. W samym tylko marcu Microsoft dodał do XGP produkcje o wartości 960 dolarów, ale to akurat zasługa uzupełnienia oferty o portfolio Bethesda Softworks.

Tymczasem koszt Xbox Game Pass i to w wersji Ultimate, to około 180 dolarów rocznie.

