Xbox odkrywa karty. Znamy daty premier 5 hitów

Wczoraj Microsoft uchylił rąbka tajemnicy i zdradził szczegóły dotyczące kilku gier, które jeszcze w tym roku ukażą się na rynku. Nie zabrakło wyczekiwanych tytułów.

Wczoraj podczas Developer Direct pokazano nowe materiały z 5 gier, które pojawią się na Xbox Series X|S, PC, Game Pass i w chmurze w 2024 roku. Poza czterema zapowiadanymi produkcjami niespodziewanie pojawił się zespół SQUARE ENIX, prezentując Visions of Mana.

Podsumowanie Developer Direct

Avowed – premiera jesienią 2024 roku [Xbox Series X|S, PC, Cloud – w dniu premiery w Game Pass]: Game Director Carrie Patel, Gameplay Director Gabe Paramo oraz Art Director Matt Hansen szczegółowo przedstawili graczom rozgrywkę w nadchodzącym Action RPG od Obsidian. Avowed kontynuuje charakterystyczny dla studia styl artystyczny, jak i gameplay’u. Już w najbliższy poniedziałek, 22 stycznia zapraszamy na Xbox Podcast, gdzie będzie okazja posłuchać wywiadu z Carrie i Gabe’em.

Senua's Saga: Hellblade II – premiera 21 maja 2024 roku [Xbox Series X|S, PC, Cloud – w dniu premiery w Game Pass]: Ninja Theory zabrało nas za kulisy swojego studia w Cambridge, aby wraz z członkami zespołu dowiedzieć się więcej o rzemiośle stojącym za ich nowym tytułem, który znajduje się w ostatnim etapie rozwoju. Senua's Saga: Hellblade II jest już dostępna na liście życzeń Steam oraz możliwa do pre-instalacji za pomocą usługi Xbox Game Pass. Jeżeli gracze liczyli na o wiele dłuższą przygodę niż w przypadku pierwszej części, to mogą się zawieść, gdyż do przejścia gry wystarczy zaledwie 8 godzin. Co więcej, gra będzie sprzedawana wyłącznie cyfrowo.

Visions of Mana – premiera latem 2024 roku [Xbox Series X|S, PC]: SQUARE ENIX zaprezentowało Visions of Mana, pierwszą główną odsłonę serii od 15 lat i jej debiut na platformie Xbox. Producent serii, Masaru Oyamada, zaprezentował zajawkę wspaniałej nowej gry RPG, dzieląc się rozgrywką i materiałami zza kulis.

Ara: History Untold – premiera jesienią 2024 roku [PC – w dniu premiery w PC Game Pass]: Kluczowi liderzy Oxide Games zaprezentowali zupełnie nowe spojrzenie na rozgrywkę i podzielili się przeglądem kluczowych funkcji, które pojawią się w Ara: History Untold. Więcej informacji o tej innowacyjnej, historycznej grze strategicznej można znaleźć w wywiadzie z Design Director Michelle Menard. W nadchodzących miesiącach przed premierą gry można spodziewać się więcej materiałów, szczegółowiej przedstawiających Ara: History Untold Grę można dodawać już do listy życzeń na Steam.

Indiana Jones and the Great Circle – premiera w 2024 roku [Xbox Series X|S, PC – w dniu premiery w Game Pass]: Podczas Developer_Direct po raz pierwszy zaprezentowano 13 minut materiału z rozgrywki produkcji z uniwersum Indiana Jones. Nowa podróż legendarnego archeologa jest dziełem wielokrotnie nagradzanego zespołu MachineGames – twórców Wolfenstein: The New Order i Wolfenstein: The New Colossus – we współpracy z Lucasfilm Games. Executive Producer – Todd Howard z Bethesda Games Studios. Więcej informacji na stronie Bethesda.net.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne