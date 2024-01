10 nowych gier dołącza do GeForce NOW. Jest wśród nich hit Ubisoftu

Nvidia podaje listę kolejnych gier, które do końca tego tygodnia na pewno będą dostępne w usłudze GeForce NOW.

Nvidia aktualizuje bibliotekę gier usługi GeForce NOW. Platforma strumieniowania zostanie wzbogacona o kolejne tytuły. Nie zabraknie długo wyczekiwanej przez graczy przygody z uniwersum Prince of Persia, która swoją premierę ma już dzisiaj.

Nowe gry w usłudze GeForce NOW

Prince of Persia: The Lost Crown pojawi się w chmurze w dzień swojej premiery, dzięki czemu gracze mogą natychmiastowo wcielić się w legendarnego księcia Sargona, nie martwiąc się o czas pobierania, ani specyfikację systemu. Najnowsza odsłona uznanej serii to stylowa platformówka wypełniona akcją i przygodami, w trakcie której możesz manipulować granicami czasu i przestrzeni.

Wydarzenie zapowiedziane na targach CES 2024 stało się faktem. Gra Exoprimal trafia do chmury wraz z aktualizacją Title Update 3, która wprowadza zupełnie nową zawartość, w tym specjalną współpracę z serią Monster Hunter. Z tej okazji w sklepie Steam znajdziecie tę drużynową grę akcji nawet 50% taniej. Promocja jest dostępna przez ograniczony czas.

Oto pełna lista gier, które trafią do biblioteki usługi GeForce NOW w tym tygodniu:

Those Who Remain (od 16 stycznia w Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Prince of Persia: The Lost Crown (od 18 stycznia w Ubisoft oraz Ubisoft+)

Turnip Boy Robs a Bank (od 18 stycznia w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

New Cycle (od 18 stycznia w Steam)

Beacon Pines (Xbox)

Exoprimal (Steam)

FAR: Changing Tides (Xbox)

Going Under (Xbox)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Xbox)

Zobacz: Cinema City organizuje koncert w sali kinowej. Uczestnicy posłuchają koncertu Queen

Zobacz: Canal+ dodaje nową komedię. Jest już zwiastun

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne