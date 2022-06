Valve tworzy nowego Counter-Strike'a? Jeden wpis wywołał zamieszanie

Jedna, niewielka zmiana w regulaminie turniejów rangi Major rozpoczęła dyskusję na temat nowego Counter-Strike'a. Czyżby Valve pracowało nad kolejną częścią sieciowej strzelanki?

Od wielu lat krążą plotki na temat Counter-Strike. Te najczęstsze dotyczą przejścia gry na nowy silnik Source2, ale nie brakuje też pogłosek o nowej części strzelanki. Tym razem dyskusje o nowej odsłonie rozgorzały za sprawą zmiany regulaminu turniejów o randze Major.

Valve pracuje nad nowym CS-em?

W nowym regulaminie turniejów rangi Major pojawił się ciekawy zapis. Znajdziecie go już w punkcie 1.1, w którym czytamy, że CS:GO odnosi się do gry Counter-Strike: Global Offensive oraz przyszłych wersji. Taka drobnostka wystarczyła, aby społeczność graczy zaczęła plotkować na temat kolejnego CS-a.

Nowy Counter-Strike nie byłby niczym nadzwyczajnym. Przecież wcześniej istniały CS 1.6 oraz Source, które zostały zastąpione przez Global Offensive. Z drugiej strony byłoby to ogromne przedsięwzięcie. Wyobraźcie sobie wszystkich tych graczy, którzy mają w swoim ekwipunku setki, a nawet tysiące skinów. Wszystkie powinny być przeniesione do nowej części CS-a albo groziłoby to zamieszkami.

Oczywiście nie liczę na to, że Valve pracuje nad nowym Counter-Strikiem, a nawet jeśli, to zmiana zapisu w regulaminie jest prawdopodobnie na wyrost, jako forma zabezpieczenia. Nie ma co wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków.

Źródło zdjęć: Valve