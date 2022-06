Dragon Age 4 - poznaliśmy dokładną nazwę gry

Wiele lat minęło od ostatniej premiery poprzedniej części, lecz oto w końcu nadchodzi wielkimi krokami. Dowiedzieliśmy się, jaki tytuł będzie miała czwarta gra z czasów wieku smoka.

Dragon Age jest znaną serią gier RPG, choć poszczególne tytuły różnią się od siebie diametralnie. Pierwszą częścią jest Dragon Age: Początek, w której wcielamy się w świeżo zrekrutowanego Szarego Strażnika. W wyniku serii niefortunnych zdarzeń, gracz musi stawić czoła pladze Czarnych Pomiotów - humanoidalnych, krwiożerczych bestii, wychodzących spod ziemi. W drugiej części gracz wciela się w Hawke'a, uchodźcę z Fereldenu, który wraz z rodziną szuka lepszego życia w Kirkwall.

Trzecia część zyskała największe uznanie wśród graczy i krytyków, została nagrodzona tytułem gry roku 2014. W Dragon Age: Inkwizycja wcielamy się w rolę tytułowego inkwizytora, któremu przyjdzie walczyć z demonami wychodzącymi z wielkiego wyłomu na niebie.

May the Dread Wolf take you.



Your newest adventure begins in Dragon Age: #Dreadwolf. pic.twitter.com/riYYZXS7O1 — Dragon Age (@dragonage) June 2, 2022

Pierwsze trzy części były wypuszczane w stosunkowo krótkim odstępie czasu. Premiera Origins odbyła się w 2009 roku, Dragon Age II wyszedł dwa lata później, a Inkwizycja w 2014 roku. Od tamtej pory, fani czekają na kontynuację przygód bohaterów z Thedas.

Dragon Age: Dreadwolf - Solas antagonistą?

Dobrą wiadomością jest natomiast to, że gra jest już w produkcji, a dowodem na to jest jej oficjalny podtytuł. Informację o tym przekazał na Twitterze profil Dragon Age. Nowa część będzie nosić nazwę Dragon Age: Dreadwolf. Sugeruje to, że przypuszczenia fanów mogą okazać się słuszne i rolę głównego antagonisty może pełnić Solas, elfi mag z niespotykaną wiedzą o pustce. Jest on doskonale znany fanom gry Dragon Age: Inkwizycja, w której był jednym z dostępnych towarzyszy naszego inkwizytora. Choć osoby zainteresowane światem gry, mogły wyłapać, że jego imię zostało wspomniane już w Dragon Age: Przebudzenie - DLC do pierwszej części serii.

Twórcy przyznali, że fani nie mają co liczyć na premierę w tym roku, lecz wkrótce mogą się spodziewać napływu bardziej szczegółowych informacji o produkcji.

