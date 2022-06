God of War w czerwcowym PlayStation Plus. Są też dwie inne gry

Firma Sony przedstawiła ofertę gier, które w czerwcu będą dostępne w usłudze PlayStation Plus. Wśród nich znajdzie się lubiany przez graczy God of War.

Firma Sony Interactive Entertainment przedstawiła czerwcową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5. Oferta będzie dostępna od 7 czerwca do 4 lipca 2022 roku.

God of War

Kratos zszedł ze ścieżki pełnej zemsty i wybrał życie śmiertelnika. Teraz musi stawić czoła nieznanej krainie, niespodziewanym zagrożeniom i wyzwaniom, które niesie ze sobą ojcostwo. Razem ze swym synem, Atreusem, rozpoczyna podróż w głąb brutalnej krainy Midgardu, aby zmierzyć się z własnymi demonami i niebezpieczeństwami mroźnej północy. Świat God of War jest pełny przerażających stworzeń, bezlitosnych bogów i nieokiełznanych żywiołów, które będą sprawdzały umiejętności graczy na każdym kroku.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Gra Naruto to Boruto: Shinobi Striker łączy pokolenia legendarnych ninja i pozwala każdemu z graczy na zapisanie się na kartach historii świata shinobi. Zadaniem każdego z nich będzie szlifowanie swoich umiejętności i poznawanie sekretów nowych jutsu. Następnie, w trakcie rozgrywki online, gracze będą musieli łączyć się w czteroosobowe drużyny, realizować wyzwania i próbować swoich sił w walce z innymi drużynami.

Nickelodeon All-Star Brawl

Nickelodeon All-Star Brawl to zabawa dla maksymalnie czterech graczy, która pozwala wcielić się w ulubione postacie Nickelodeon i walczyć w fantastycznych platformowych bitwach! Gracze będą mieli do wyboru bohaterów i gwiazdy seriali Nickelodeon, takich jak SpongeBob Kanciastoporty, Wojownicze Żółwie Ninja, Danny Phantom, Hey Arnold! i wiele więcej. Każda postać posiada unikany styl walki i dysponuje zestawem ruchów i ataków inspirowanych jej osobowością i umiejętnościami. Wszystkie potyczki toczą się na klimatycznych, animowanych arenach, dzięki czemu każdy pojedynek to nowa przygoda. Każdy gracz może również spróbować swoich sił w potyczkach online i zmierzyć się z innymi w walce o dominację w uniwersum Nickelodeon.

