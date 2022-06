Far Cry 4 za darmo. Jak zdobyć grę?

W tym momencie może za darmo napisać rewelacyjną grę Far Cry 4. Co trzeba zrobić?

Far Cry 4 to jedna z najlepszych i najbardziej cenionych odsłon serii. Chociaż gra Ubisoftu wyszła aż 8 lat temu, to wciąż może bawić. Jeśli nie mieliście okazji w nią zagrać, to właśnie jest ku temu świetna okazja.

Far Cry 4 za darmo

W tym momencie możecie zdobyć Far Cry 4 za darmo, o ile macie wykupione Amazon Prime. Biorąc pod uwagę, że usługa kosztuje w Polsce zaledwie 49 zł za cały rok, to byłbym w szoku, gdybyście z niej nie korzystali. Oprócz darmowych gier co miesiąc daje ona także dostęp do Prime Video oraz promocji i darmowych przesyłek na Amazonie.

Jeśli jeszcze nie wzięliście za darmo Far Cry 4, to wystarczy przejść na stronę Prime Gaming, zalogować się i odebrać produkcję. Oprócz tego Amazon daje w tym miesiącu także: Escape from Monkey Island, WRC 8 FIA World Rally Championship, Calico, Astrologaster oraz Across the Grooves.

