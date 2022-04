Uragun: w tej grze wcielisz się w mecha. Shooter polskiego studia na Steamie

Dziś na Steamie debiutuje futurystyczny top-down shooter Uragun, który dostępny będzie w formie Early Access. Gracze będą mogli sterować śmiertelnie groźnym, ale też przyjaznym mechem, który poszukuje swojego pilota w świecie opanowanym przez wrogie maszyny.

Za produkcję odpowiada warszawskie studio Kool2Play, które tak opisuje swojego shootera:

W grze Uragun wcielisz się w Mecha, który przebudził się, by odkryć, że świat został opanowany przez zbuntowaną sztuczną inteligencję. Poszukiwania twojego zaginionego pilota i zarazem przyjaciela zaprowadzą cię do różnych wyjątkowych miejsc, takich jak gorąca Barcelona, futurystyczny Hong Kong czy zaśnieżone górskie szlaki Ameryki Północnej. Aby przetrwać, będziesz musiał stoczyć liczne wymagające i dynamiczne walki. Rozwijaj swoje umiejętności i nowe rodzaje broni, od strzelb i karabinów automatycznych po plazmowe bumerangi i wyrzutnie rakiet, które zwiększą twoje szanse w starciu z przeciwnikami.

W wersji Early Access gry na użytkowników czeka m.in. 25 misji toczących się w 3 zróżnicowanych lokacjach, ponad 10 typów przeciwników, walka z bossem i 3 mini bossami, których będziemy mogli pokonać 5 różnymi broniami (każda z dodatkowymi modyfikacjami) oraz 4 atakami specjalnymi.

Grę kupić można poprzez Steam w cenie 59,99 zł. Na starcie gra dostępna będzie w polskiej, angielskiej i hiszpańskiej wersji językowej, z kolejnymi lokalizacjami sukcesywnie dodawanymi w trakcie rozwoju w wersji Early Access.

Ci, którzy zdecydują się zakupić grę teraz, nie zapłacą więcej za kolejne elementy, dodawane aż do premiery pełnej wersji. Early Access to dopiero początek. Twórcy zapowiadają Uraguna jako longseller, tytuł, który z każdą kolejną aktualizacją będzie zdobywał nową grupę graczy. O tym, które rozszerzenia zostaną zaimplementowane, zadecyduje społeczność Steam.

Twórcy gry zapraszają wszystkich do dołączenia do oficjalnego serwera Uragun na Discordzie (ttps://discord.com/invite/z6rJm8e), gdzie można spotkać się z członkami społeczności, porozmawiać z producentami oraz podzielić się opiniami na temat gry. Każdy komentarz ma być brany pod uwagę w dalszym procesie tworzenia Uraguna, każdy więc może przyczynić się do ostatecznego kształtu gry.

Źródło zdjęć: Kool2Play