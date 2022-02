Elden Ring? Tak, ale nie dla posiadaczy iGPU od Intela

Amerykański gigant niestety kolejny raz nie dotrzymał słowa i zawiódł graczy na całym świecie. Intel obiecał wydać nowe sterowniki dla swoich układów graficznych, a ostatnie dostępne pliki pochodzą jeszcze z ubiegłego roku.

Jedną z bardziej wyczekiwanych gier tego roku było Elden Ring, czyli mroczna produkcja fantasy w stylu serii Dark Souls. Jest to RPG akcji, które stawia na wysoki poziom trudności. Przeciwnicy czają się za każdym rogiem, walki są czasochłonne i wymagające, a gracz często wychodzi z nich jako przegrany.

Intel obiecuje, ale słowa niestety nie dotrzymuje

Premiera miała miejsce wczoraj, 24 lutego 2022 roku, a produkcja bije rekordy popularności zarówno wśród graczy, jak i streamerów oraz ich widzów. Oceny? W przypadku wersji PC dość mieszanie - większość graczy narzeka na tragiczną optymalizację oraz zły interfejs. Doceniany jest za to wykreowany świat i jego wygląd.

Kilka dni temu, jeszcze przed oficjalną premierą gry, Intel ogłosił nawiązanie współpracy z Bandai Namco czyli wydawcą Elden Ring i obiecał nowe, dedykowane tej produkcji sterowniki graficzne. Miały się one ukazać jako tak zwany "0-day", czyli jeszcze w dniu premiery. Obecnie mamy już 25 lutego, a po aktualizacji nie widać nawet śladu. Ostatnie sterowniki - i to w wersji BETA - pochodzą jeszcze z 15 listopada 2021 roku.

Sterowniki tworzone z myślą o konkretnej grze przeważnie mają za zadanie upewnić się, że na układach graficznych danej firmy nie będą występować żadne błędy w postaci migotania ekranu, źle wczytanych tekstur czy dziwnie wyświetlanych efektów. Mają one również na celu poprawić wydajność.

Niedotrzymane przez Intela słowo oraz brak komentarza w sprawie to zły omen. Co prawda posiadacze zintegrowanych układów graficznych i tak raczej nie mieli co liczyć na wysokie ustawienia graficzne i dużo FPS w Elden Ring, ale budzi to pytania o regularne wydawanie sterowników w przyszłości. A w końcu Intel planuje wejść na rynek dedykowanych kart graficznych, gdzie oprogramowani jest bardzo ważne.

Czemu nadal brak nowych sterowników? Można tylko się domyślać. Niebiescy mogli napotkać problemy, które wydłużyły ich pracę. To całkiem prawdopodobne biorąc pod uwagę narzekania graczy na optymalizację samej gry. Intel mógł również dojść do wniosku, że sterowniki udostępnione tak blisko premiery dedykowanych kart graficznych mogą być łakomym kąskiem dla tzw. "data minerów" i zdradzić zbyt dużo informacji.

