Polityka Steama niszczy mniejszych twórców. Jeden z nich rezygnuje

Emika Games - niewielki twórca gry Summer of '58 - rezygnuje na razie z dalszej produkcji gier. Wszystko przez politykę Steama, która jest szkodliwa dla małych dewelperów.

Summer of '58 to gra, która została wydana w zeszłym miesiącu i zebrała dobre recenzje na Steamie. Oceny są bardzo pozytywne, więc niezależny twórca z Emika Games powinien być zadowolony. Rzecz w tym, że nie jest i za wszystko wini politykę Steama. Dlatego zdecydował się zrezygnować z dalszego robienia gier.

Steam szkodzi małym twórcom?

O co dokładnie chodzi? O możliwość zwrotu gry bez powodu, pod warunkiem, że ktoś nie rozegrał więcej niż 2 godziny. To w pełni zrozumiałem i uczciwe w przypadku gier pokroju Assassin's Creed czy Wiedźmin 3, które są długie i te 2 godziny pozwalają wstępnie się z nimi zapoznać. Problem pojawia się w przypadku mniejszych produkcji, które można ukończyć w czasie 2 godzin. Taką właśnie jest Summer of '58, które było masowo zwracane po przejściu. Podobny problem miała w zeszłym miesiącu gra Before Your Eyes.

Przyjaciele! Dziękuję za Wasze wsparcie! Odpuszczam tworzenie gier na czas nieokreślony, aby zebrać myśli. Faktem jest, że moja gra Summer of '58 nie osiąga 2 godzin czasu gry według standardów Steam, co oznacza ogromną liczbę zwrotów, nawet przy pozytywnych recenzjach. Tym samym ja nic nie zarabiam, aby stworzyć nową grę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo się cieszę, że podobają Ci się moje gry, ale skoro nie mam warunków, żeby zrobić coś nowego, muszę zrobić coś innego. Od razu odpowiem wszystkim, którzy pytają o From Day to Day, ta gra w najbliższym czasie nie ujrzy światła dziennego. Do zobaczenia później.

- napisał twórca Summer of '58 z Emika Games.

To kolejny już przykład tego, że na Steamie koniecznie są zmiany. Platforma, jeśli chce być otwarta na wszystkich twórców, nie może tak samo traktować wielkich deweloperów pokroju Ubisoft czy Electronic Arts i mniejszych, jak właśnie Emika Games.

Źródło zdjęć: Emika Games

Źródło tekstu: Kotaku