W 2022 roku pobraliśmy ze Steama niewiarygodną ilość danych

Steam kilka dni temu podsumował 2022 rok. Nie jest tajemnicą, że był on dla platformy niezwykle udany. Kilkukrotnie w minionych 12 miesiącach udało się pobić rekord liczby jednocześnie zalogowanych użytkowników. Jednak w tym długim podsumowaniu wyróżnia się jedna informacja.

Ile danych pobraliśmy ze Steama?

Okazuje się, że w całym 2022 roku pobraliśmy ze Steama aż 44,7 eksabajtów danych. Dla porównania eksabajt to 1,000 PB lub 1,000,000 TB lub 1,000,000,000 GB. To dobrze oddaje, o jak wielkich wartościach mówimy. A jeśli to nie wystarczy, to tak, jakby każdy z 8 mld ludzi na świecie pobrał jedną grę o wadze 5,5 GB. Jakby tego było mało, to jest to wartość aż o 36 procent wyższa niż rok wcześniej, więc na tym polu dokonał się ogromny postęp.

Jest jeszcze jedna wartość, która w podsumowaniu Steama robi ogromne wrażenie. Chodzi o 83 tys. nowych klientów dziennie przez cały rok. A mowa o osobach, które po raz pierwszy dokonały jakiegoś zakupu, a nie tylko korzystały z darmowych produkcji. To pokazuje, jak wielu jest i jak wielu graczy cały czas przybywa.

