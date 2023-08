Opublikował gameplay Starfield. Został zatrzymany przez policję

Mężczyzna, który opublikował 40-minutowy gameplay z gry Starfield, został zatrzymany. Postawiono mu poważne zarzuty.

Kilka dni temu w internecie pojawił się aż 40-minutowy gameplay z gry Starfield, której premiera zaplanowana jest dopiero na 6 września. Mężczyzna, który za to odpowiada, został już zatrzymany. Jednak nie z powodu wycieku, a z powodu kradzieży.

Ukradł Starfield

Za wyciek odpowiedzialny był 29-letni Darrin Harris. Kilka dni temu opublikował on na swoim kanale na YouTube długi gameplay z gry Starfield. Chociaż materiał szybko został usunięty, to wiadomo, że w Internecie nic nie ginie. Film nadal można znaleźć na wielu stronach.

Co zabawne, Harris został skrytykowany przez wielu graczy, ale nie z powodu wycieku, a przez sposób grania. Mężczyzna miał duży problem z dostępnymi w grze mechanikami i został wyśmiany przez społeczność. Z tego powodu 29-latek zdecydował się na opublikowanie krótkiego wideo, w którym przyznał, że gra jest dobra, a on tylko czegoś próbował i dlatego wyglądało to tak, jakby mu nie szło.

The person who leaked the Starfield gameplay on YouTube has uploaded a response video. “Todd, no offense man, that’s a good game.” 😂 #Starfield #Xbox pic.twitter.com/EuwxOhC7BJ — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) August 22, 2023

Rzecz w tym, że 29-latek nie wykazał się szczególną inteligencją. Na wideo otwarcie pokazuje swoją twarz. Nie trzeba było długo czekać, aż na jego trop trafi policja. Darrin Harris ostatecznie został zatrzymany z powodu kradzieży gry. Co więcej, złodziej próbował sprzedawać kopie Starfield na jednym z serwisów aukcyjnych. Nie wiadomo, jak wszedł w ich posiadanie, ale miał dostęp między innymi do limitowanego wydania Constellation Edition.

