Deweloper potwierdza. Tej gry nie da się ukończyć na Switchu

Mnóstwo gier wyszło w stanie, który nie nadawał się do wydania. Najbardziej oczywistym przykładem jest Cyberpunk 2077, który na szczęście dzisiaj jest już w dużo lepszej kondycji. Jednak rzadko zdarza się, aby podobne problemy dotyczyły produkcji, która osiągnęła wiek pełnoletni. A tak właśnie jest Star Wars: Knights of the Old Republic II.

KOTOR II został oryginalnie wydany w 2004 roku, czyli 18 lat temu. Wydawałoby się, że to gwarancja braku problemów. Nic z tych rzeczy. Port gry, wydany 8 czerwca 2022 roku na Nintendo Switch, okazał się na tyle zbugowany, że przygody wręcz nie da się ukończyć. Przyznał to sam deweloper. Problemem jest cutscenka mniej więcej w połowie gry, której nie da się obejść.

Hi, this is a known issue that will be addressed in the next patch. While we cannot provide an ETA at this time, we will definitely let you know when the patch is live. You can click the "Follow" button in this article to get the latest info in your inbox: https://t.co/vJAvEOVdX2