Aż 7 nowych gier w GeForce NOW. Wśród nich nieoczekiwany zawodnik

NVIDIA ponownie rozszerza swoją ofertę GeForce NOW. Teraz graczy może przyciągnąć sześć zupełnie nowych tytułów z długo wyczekiwanym liderem na czele.

GeForce NOW to wygodna usługa strumieniowania rozgrywki, która sprawia, że w ulubione tytuły możesz zagrać gdzie i kiedy chcesz. Jest to szczególnie opłacalne dla osób, które nie chcą wydawać kroci na drogi sprzęt gamingowy, lecz jednocześnie chcą cieszyć się rozgrywką na najwyższych ustawieniach graficznych. Jest to również ratunek dla osób, które są fanami ekosystemu Apple. Niewiele gier posiada wsparcie dla systemu MacOS. Dzięki GeForce NOW, nie muszą wybierać między grami, a wygodą pracy.

GeForce NOW - Genshin Impact i sześć nowych tytułów

NVIDIA rozszerza swoją ofertę GeForce NOW o siedem produkcji, z czego sześć jest świeżo po premierze. Na ich czele stoi Genshin Impact, uznana przez graczy gra fabularna z otwartym światem. Już teraz wciel się w Aethera lub Lumine, by zwiedzić cały Teyvat, zdobyć unikatowe postaci, poznać ciekawe historie i przeżyć niezapomnianą przygodę. Abonenci subskrypcji RTX 3080, strumieniujący rozgrywkę za pośrednictwem aplikacji na komputerach PC i Mac, będą mogli grać w rozdzielczości 4K z płynnością 60 klatek na sekundę. Gra trafi do usługi już 23 czerwca.

Oprócz Genshin Impact, oferta GeForce NOW zostanie rozszerzona o inne, godne uwagi produkcje. W usłudze znajdzie się Chivarly 2, prawdziwa świeżynka, która miała swoją premierę 12 czerwca.

Pełna lista gier, które pojawią się w najbliższym czasie w GeForce NOW:

Genshin Impact (od 23 czerwca)

Chivalry 2 (od 12 czerwca w Steam)

Starship Troopers: Terran Command (od 16 czerwca w Steam oraz Epic Games Store)

Builder Simulator (Steam)

Supraland (za darmo do 23 czerwca w Epic Games Store)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

Postal: Brain Damaged (Steam)

