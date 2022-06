Wszystkie postacie z League of Legends i Valorant za darmo. Jak?

Jak odblokować wszystkie postacie z League of Legends i Valorant za darmo? Już wkrótce będzie to możliwe.

Każdy gracz Legue of Legends wie, że odblokowanie wszystkich 160 postaci nie jest łatwe. Można to zrobić na dwa sposoby — albo wydając dużo pieniędzy, albo grając mnóstwo meczów. Nie wiem, ile dokładnie zajmuje zdobycie tylu punktów, aby mieć wszystkich championów, ale podejrzewam, że to kwestia co najmniej kilkuset spotkań. W każdym razie jest to długi proces.

Chociaż herosów jest mniej, to podobnie sytuacja wygląda w grze Valorant. Odblokowanie każdego bohatera wymaga czasu lub pieniędzy. Na szczęście w obu przypadkach już wkrótce każdego bohatera będziemy mogli mieć niemal za darmo. W jaki sposób?

Bohaterowie League of Legends i Valorant za darmo

W trakcie Xbox & Bethesda Games Showcase firma Microsoft ogłosiła współpracę z Riot Games, czyli twórcami między innymi League of Legends oraz Valorant. W ramach porozumienia wszystkie produkcje wspomnianego studia trafią do usługi Xbox Game Pass. Normalnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, w końcu wszystkie one i tak są dostępne za darmo. Rzecz w tym, że obie firmy przewidziałby bonus.

Tym bonusem są właśnie wszystkie postacie za darmo. Gracze League of Legends i Valorant, którzy będą grać w ramach usługi Xbox Game Pass, będą mieli odblokowane wszystkie postacie. To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Wszyscy ci, którzy mozolnie odblokowywali herosów, mogą czuć się pokrzywdzeni. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że Xbox Game Pass, chociaż wiecznie w jakiejś promocji, to darmowy nie jest.

Gry Riot Games będą dostępne w Xbox Game Pass na początku 2023 roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana. Co więcej, wszyscy herosi będą też odblokowani w mobilnej wersji LoL-a, czyli Wild Rift. Z kolei gracze TFT dostaną wybrane, małe legendy, a miłośnicy Legends of Runeterra otrzymają tzw. Foundations Set.

