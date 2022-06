The Last of Us Part 1 trafi na PC-ty. Powstaje też multiplayer

Jedna z najlepszych gier na PlayStation 4 — The Last of Us — trafi na PC-ty oraz PlayStation 5. Będzie to mocno odświeżona wersja, którą śmiało można określić mianem remake'u.

Pierwsza część The Last of Us to jedna z najlepszych gier ery PlayStation 4. Z czasem produkcja Naughty Dog doczekała się remastera, który trochę poprawiał niektóre aspekty. Teraz twórcy zapowiedzieli remake, który trafi na PlayStation 5 oraz PC-ty, ale na tym lista gier w tym uniwersum się nie kończy.

The Last of Us Part 1 na PC

Studio Naughty Dog ogłosiło, że odnowiona wersja The Last of Us Part 1 trafi na PlayStation 5. Premiera odbędzie się 2 września tego roku, więc za niecałe 3 miesiące. Oprócz tego zapowiedziano też prace nad wersją na komputery, ale tutaj nie znamy szczegółów, włącznie z przewidywaną datą premiery.

To jednak nie koniec zapowiedzi związanych z uniwersum The Las of Us. Oprócz remake'u na PlayStation 5 i PC powstaje też gra multiplayer w świecie opanowanym przez morderczego grzyba. Premiera zaplanowana jest na bliżej nieznaną datę w 2023 roku. Szkoda, że jednocześnie nie zapowiedziano kolejnej, pełnoprawnej odsłony, czyli The Last of Us Part 3, ale gracze i tak mogą być zadowoleni.

